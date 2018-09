Lupin III: La prima serie completa in Bluray con Kochmedia

Quest’oggi vogliamo parlarvi di Lupin III, il quale sarà disponibile per la prima volta nel formato Bluray oltre che DVD con la prima serie completa distribuita da Kochmedia, a partire dal 20 Settembre.

Lupin III – La prima serie in Bluray

Disponibile per l’acquisto in 5 dischi DVD o 3 Bluray, il cofanetto racchiude tutta la prima serie di Lupin III con doppio audio (italiano/giapponese) in Digital 1.0 e Dolby Digital 5.0, un booklet con curiosità e sinossi degli episodi oltre che una serie di contenuti extra dedicati a Lupin III, Daisuke Jigen, Goemon Ishikawa, Fujiko Mine e l’Ispettore Zenigata.

All’interno del cofanetto è possibile ammirare i disegni preparatori della serie, la sigla originale e quelle trasmessa in Italia. La serie fu trasmessa per la prima volta in Giappone nel periodo compreso tra il 24 Ottobre del 1971 e 26 Marzo del 1972 tramite l’emittente televisiva Yomiuri TV, nel 1979 giunse anche in italia.

La prima serie è composta da 23 episodi ed è basata sul Manga. Pronipote del leggendario Arsenio, Lupin III è il famoso ladro gentiluomo che si diverte a pianificare incredibili colpi in giro per il mondo accompagnato da Jigen, suo braccio destro, sigaretta piegata e Magnum Combat alla mano, e da Goemon, fedele combattente, tredicesimo discendente di un’antica famiglia di samurai.

Lupin è innamorato dell’affascinante Fujiko, astuta truffatrice disposta a voltare le spalle al suo scanzonato spasimante pur di avere la refurtiva tutta per sé.

Dopo l’episodio pilota del 1969 fu realizzata la serie che oggi conosciamo come Le avventure di Lupin III, seguita da Le nuove avventure di Lupin III, quest’ultima composta da 155 episodi, naturalmente il successo della serie convinse gli autori nella realizzazione di Lupin – L’incorregibile Lupin di 50 episodi, svariati OAV e spinoff, oltre le due recenti serie Lupin III – L’avventura italiana di 26 episodi e Lupin III – PART 5.

Lupin può contare anche della presenza di videogiochi, gadget, Manga e molte altre opere, considerata come una delle serie più veterane della storia, seguite e amate dal pubblico fin dagli anni 60.

Recentemente abbiamo assistito anche alla nascita di crossover con Detective Conan per festeggiare i 55 anni della Nippon Television e 50 anni della Yomiuri TV. Il crossover intitolato Lupin III VS Detective Conan ha la durata di circa 2 ore ed ha visto un sequel pubblicato nelle sale del sol levante il 7 Dicembre del 2013. Se siete cresciuti con Lupin o non avete mai visto la serie animata dal principio, questa è l’occasione che fa per voi!