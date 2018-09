Holly e Benji Forever: La saga continua in DVD con Kochmedia

Dopo le prime due serie di Holly e Benji gentilmente concesse da Kochmedia, la saga continua con Holly e Benji Forever, ed oggi vogliamo riportarvi indietro nel tempo parlandovi proprio del sequel dell’Anime calcistico per eccellenza.

Holly e Benji Forever: La Serie in DVD con Kochmedia

Come per i cofanetti delle prime due serie, anche Holly e Benji Forever si presenta con una confezione in cartone contenente 2 custodie DVD, dove al suo interno è possibile trovare 5 DVD ciascuno, con i più celebri giocatori della serie animata ed un libretto cartaceo dove sono contenute le sinossi dei vari episodi oltre che delle curiosità sulla serie.

I DVD distribuiti da Kochmedia sono prodotti da Yamato Video in formato video originale 4:3 con Audio Dolby e la possibilità di passare in qualsiasi momento dalla traccia italiana a quella giapponese.

Non manca la possibilità di riprodurre la sigla originale o quella nota in Italia oltre che la selezione degli episodi da riprodurre tramite il menù rapido o principale del DVD.

Correva l’anno 2001 quando la serie fece il suo esordio in Giappone con i suoi 52 episodi, trasmessi per la prima volta in italia nel periodo compreso tra il 31 Agosto 2004 al 1° Marzo 2005, ritrasmesso successivamente su Boing, Hiro, Cartoon Network, Italia 2 ed altri emittenti televisive.

Il successo della serie animata ha permesso ha spinto Yamato Video a realizzare questa splendida collana in DVD, distribuita in Italia da Kochmedia ed acquistabile su Amazon, fumetterie e rivenditori specializzati.

I primi 31 episodi sono il remake della prima serie e dell’OAV Sfida al mondo, mentre i restanti sono episodi inediti, tratti dal manga Road to 2002, il quale vede Holly giocare in Brasile e successivamente in Spagna, saltando gli avvenimenti visti nella serie Che campioni Holly & Benji.

E’ fin a subito notabile di come sia i nomi che i colori delle squadre sono state modificate per evitare problemi con la FIFA, legati ad un utilizzo non autorizzato delle licenze, per questo motivo squadre e stadi si distaccano dalla realtà.

Possiamo dunque considerare la prima parte della serie come un riassunto o meglio dire rielaborazione della serie originale, la quale riprende solo in parte la storia narrata nei cofanetti precedenti, facendo il punto della situazione sugli eventi più importanti del passato del duetto.

Da come, quando e dove i due si sono conosciuti ai progressi ottenuti nei vari campionati. La seconda parte come anticipato è totalmente inedita ed è basata sul Manga, fungendo da sequel alle prime due serie viste nella collana distribuita gli scorsi mesi.

Recentemente in Giappone è iniziata una nuova serie, remake dell’originale con produzione affidata a David Production per un totale di 52 episodi che probabilmente arriverà in Italia tra qualche anno.