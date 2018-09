Batman Ninja: Il cavaliere oscuro come non lo avete mai visto

La penna di Kazuki Nakashima (Gurren Lagann, Kill la Kill), e la regia di Junpei Mizusaki (Zoo, Jojo’s Bizzarre Adventure), a cui si aggiungono il character design di Takashi Okazaki (Afro Samurai, Blade: Trinity) e le musiche di Yuugo Kanno (Psycho-Pass, Ajin): questi gli esplosivi elementi che compongono la caleidoscopica visione, tutta orientale, di Batman Ninja.

Vero e proprio spettacolo visivo, il film di animazione sposta alcuni tra i più carismatici protagonisti DC Comics, oltre naturalmente a Batman e Joker, nell’affascinante Giappone feudale ,con un perfetto adattamento di maschere e costumi allo stile giapponese del 1600.

E’ la miscela dello stile ‘anime’ incrociato con la figura di Batman ed il suo mondo oscuro a far funzionare il tutto. Nella pellicola infatti si avrà a che fare non solo con una storia originale, ma con un Batman assolutamente inedito, che dovrà stimolare al massimo istinti e capacità, per rimettere in ordine il caos generato dal Joker e dai suoi alleati. I colori, le musiche e l’incredibile storia, curate nel minimo del dettaglio come le armi e le armature dei protagonisti, rendono decisamente piacevole questa inedita versione di Batman, che piacerà a chi non ama il genere, e farà letteralmente impazzire i puristi che non possono perdersi la versione samurai del supereroe.

Tutto ha inizio con l’incidente della macchina del tempo di Gorilla Grodd, che costringe Batman a cavarsela in un’epoca diversa da quella in cui solitamente opera: oltre al costume, più vicino a quello di un samurai, i gadget e la stessa tecnologia che avrà a disposizione saranno diversi rispetto a quelli su cui può solitamente contare.

Di assoluta rilevanza anche il cast relativo al doppiaggio, con le voci di Riccardo Rossi (Batman), Marco Mete (Joker), Barbara De Bortoli (Catwoman), Domitilla D’Amico (Harley Quinn) e molte altre.

CONTENUTI EXTRA

Disponibili, solo con l’acquisto su iTunes, moltissimi contenuti speciali che aiuteranno a comprendere meglio e completare l’esperienza filmica.

Batman: Oriente e Occidente : Batman incontra gli anime giapponesi. Questo film trasporta alcune delle figure più iconiche dell’immaginario occidentale nel mondo feudale giapponese. L’Oriente incontra l’Occidente con Batman e i suoi nemici alle prese con katana, samurai e robot giganti.

: Batman incontra gli anime giapponesi. Questo film trasporta alcune delle figure più iconiche dell’immaginario occidentale nel mondo feudale giapponese. L’Oriente incontra l’Occidente con Batman e i suoi nemici alle prese con katana, samurai e robot giganti. Batman: Made in Japan: I filmmaker parlano dei modelli, delle influenze e dei tratti tipici dei personaggi giapponesi, fonte di ispirazione per la creazione di un inedito universo di Batman. Creare uno speciale film anime su Batman ha richiesto lo stile inimitabile dei più acclamati artisti giapponesi.

I filmmaker parlano dei modelli, delle influenze e dei tratti tipici dei personaggi giapponesi, fonte di ispirazione per la creazione di un inedito universo di Batman. Creare uno speciale film anime su Batman ha richiesto lo stile inimitabile dei più acclamati artisti giapponesi. Il ComicCon di New York presenta Batman Ninja: La discussione dei filmmaker in merito alle loro aspirazioni e alle sfide affrontate per portare sullo schermo la versione anime di Batman.



Il film sarà disponibile per l’acquisto ed il noleggio in versione digitale, solo sulle seguenti piattaforme: Chili Cinema, Google Play, Infinity, iTunes, Microsoft Film & TV, PlayStation Store, Rakuten TV , SKY Primafila, TIMvision, Youtube.