Inazuma Eleven: Annunciata una nuova serie animata

Level-5 annuncia ufficialmente una nuova serie animata per il celebre Inazuma Eleven, intitolata “Orion no Kokuin” ossia “Il sigillo di Orion“, che verrà presentata in Anteprima a Ottobre ed andrà in onda ogni Venerdì alle 17:55 su TV Tokyo ed affiliate.

Nuova serie animata per Inazuma Eleven

La serie si focalizzerà sul team che vi riportiamo di seguito, il quale si ritroverà a fronteggiare squadre provenienti da tutto il mondo, rappresentando l’Inazuma Japan:

Attaccanti : Shūya Gōenji, Ryōhei Haizaki, Hiroto Kiyama, Tetsunosuke Gōjin

: Shūya Gōenji, Ryōhei Haizaki, Hiroto Kiyama, Tetsunosuke Gōjin Centrocampisti : Asuto Inamori, Yūto Kidō, Kirina Hiura, Mitsuru Ichihoshi, Tatsuya Kiyama, Akio Fudō, Yūma Nosaka

: Asuto Inamori, Yūto Kidō, Kirina Hiura, Mitsuru Ichihoshi, Tatsuya Kiyama, Akio Fudō, Yūma Nosaka Difensori : Ichirōta Kazemaru, Yūichirō Mansaku, Shirō Fubuki, Noboru Sakanoue, Takashi Iwato

: Ichirōta Kazemaru, Yūichirō Mansaku, Shirō Fubuki, Noboru Sakanoue, Takashi Iwato Portieri : Seiya Nishikage, Osamu Saginuma, Mamoru Endō

: Seiya Nishikage, Osamu Saginuma, Mamoru Endō Allenatore : Zhao Jin Yun

: Zhao Jin Yun Manager: Anna Mikado, Tsukushi Ōtani

Inazuma Eleven è un Manga basato sul calcio e fantascienza ideato da Ten’ya Yabuno e basato sui primi 3 videogiochi della serie uscita su Nintendo DS, pubblicato da Shogakukan su CoroCoro Comic dal Giugno 2008 al 15 Settembre 2011 per un totale di 10 Tankòbon.

Dal videogioco è stato tratto anche un Anime di 127 episodi suddiviso in 3 saghe e trasmesso dal 5 Ottobre 2008 al 27 Aprile 2011 su TV Tokyo e successivamente in italia tramite Disney XD e Rai2, è stato inoltre prodotto un film d’animazione in 3D intitolato L’attacco della squadra più forte – Gli Ogre, trasmesso in italia il 13 Giugno 2014.

La serie ha visto di recente un nuovo anime intitolato Go mentre a partire dalla fine dell’anno su Nintendo Switch in Giappone sarà disponibile un nuovo videogioco.