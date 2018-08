The Scythian – I lupi di Ares: Recensione e Trailer italiano

Una nuova era ha inizio, guerrieri noti come Sciti stanno scomparendo, gli unici sopravvissuti sono diventati assassini mercenari senza scrupoli noti come I lupi di Ares. Lutobor si ritroverà ad affrontare un lungo e pericoloso viaggio in compagnia di Weasel per ritrovare e salvare sua moglie e suo figlio.

Su gentile concessione di Kochmedia quest’oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione.

The Scythian – I lupi di Ares Recensione

La storia inizia con la nascita del figlio di Lutobor, nobile guerriero al servizio del principe. Alle prime luci dell’alba un gruppo di feroci assassini attacca la casa di Lutobor, massacrando i suoi servi e rapendo sua moglie e suo figlio.

Un assassino tradito da un suo compagno viene fatto prigioniero da Lutobor e la sua gente, costretto a giurare su Ares di aiutare il guerriero a ritrovare i suoi cari, i due partiranno alla volta del villaggio degli assassini per fare giustizia dell’affronto subito.

Lutobor e Weasel si troveranno ad affrontare pericoli mortali nel viaggio della durata di 1h e 44m che li condurrà alla tana dei lupi.

The Scythian – I lupi di Ares è di nazionalità russa, trasporta gli spettatori nel mezzo dell’età medioevale, tra nobili guerrieri, distese erbose infinite, fortezze e piccoli villaggi, con una generosa dose di violenza e sangue.

Il tutto arricchito da un comparto audio eccelso con un doppiaggio gradevole ed una recitazione da primati, purtroppo però non possiamo dire lo stesso per le riprese.

Nella maggior parte delle scene assistiamo a riprese in continuo movimento, a dimostrazione di come il regista abbia deciso di non fare affidamento su degli stabilizzatori per usufruire di riprese dinamiche e stabili.

E se nella prima mezzora il film potrebbe spingere lo spettatore ad interrompere la visione a causa del problema citato o forse voluto (chi può dirlo), The Scythian riesce con il tempo a spiccare il volo coinvolgendo il pubblico.

Essendo un film di nazionalità russa non mancano all’appello testi nella suddetta lingua, fedelmente tradotti con doppiaggio o sottotitoli, offrendo agli spettatori europei la possibilità di comprendere al meglio la trama.

Dopo l’epilogo iniziale ci ritroviamo in una continua lotta tra i lupi di ares e l’esercito del principe, in un mondo dove le alleanze ricoprono un ruolo chiave per avere la meglio sugli avversari.

Un film dalla narrazione fantasy e avvincente, il figlio dall’incontro del Trono di Spade a Braveheart con ambientazioni puramente vichinghe.

Purtroppo la versione Bluray del film non presenta contenuti aggiuntivi particolarmente interessanti, includendo su disco il film e la selezione delle scene, acquistabile per soli 14 euro circa anche in formato DVD.

The Scythian – I lupi di Ares Trailer Italiano