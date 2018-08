GAMESCOM 2018: Nuovi combattenti per JUMP FORCE

BANDAI NAMCO Entertainment Europe svela sei nuovi personaggi giocabili per JUMP FORCE e annunciato i dettagli dell’online. Si aggiungono al roster di JUMP FORCE – che vede combattere i più grandi eroi e villain della storia cinquantennale del settimanale giapponese Weekly Shonen Jump di Shueisha – sei i nomi iconici da Hunter X Hunter, One Piece e Dragon Ball Z.

Tutte le novità annunciate da Bandai Namco per Jump Force

Online

Nello scenario di JUMP FORCE, i giocatori saranno in grado di creare i propri avatar personalizzati e interagire con giocatori da tutto il mondo. Basato su un’enorme lobby composta da quattro luoghi distinti – i mondi di One Piece, Naruto, Dragon Ball Z e il mondo reale – i giocatori saranno in grado di personalizzare il proprio avatar per creare un combattente definitivo, prima di combattere contro gli altri giocatori online.

Nuovi Personaggi

BANDAI NAMCO Entertainment Europe ha anche annunciato sei nuovi personaggi che si sono uniti al roster, Gon e Hisoka di Hunter X Hunter, Sanji, Sabo e Blackbeard di One Piece, e il famigerato Vegeta di Dragon Ball Z.

Gon è un ragazzo dal cuore puro. Metterà i suoi amici prima di tutto e dovrà affrontare qualsiasi avversario per il bene più grande. Hisoka è il suo opposto. Dietro al suo aspetto gioviale si nasconde un sociopatico combattente che trova piacere soltanto nell’uccidere.

Sanji è il cuoco della Ciurma di Cappello di Paglia di One Piece, ma non lasciatevi ingannare da questo. Sanji è uno dei più forti combattenti, disposti ad affrontare chiunque per proteggere i suoi compagni. Sabo è come un fratello per Rufy, combatte al suo fianco in battaglia. Ha il controllo totale sul fuoco e può usare questa immensa abilità in battaglia. Blackbeard è uno dei più feroci e più spregevoli personaggi di One Piece. Egli è utilizzatore noto dei due differenti frutti del Diavolo, che gli consentono di creare terremoti e manipolare il buio stesso.

E nessun gioco con personaggi di Dragon Ball Z sarebbe completo senza Vegeta. Un tempo un mortale nemico di Goku, adesso combatte al suo fianco per proteggere la terra.

Nuova Ambientazione

Anche questa svelata oggi, è l’ambientazione di Namek. Dall’universo di Dragon Ball Z, Namek è il pianeta dove si svolse la battaglia contro Frieza. Namek ha tre soli, quindi è in uno stato di costante luce solare. In JUMP FORCE, il pianeta Namek presenta anche l’aspetto misterioso di una certa statua verde…

JUMP FORCE presenta i più famosi e classici franchise manga/anime del mondo tra cui DRAGON BALL Z, ONE PIECE, NARUTO e molti altri. I giocatori potranno creare il loro dream team di tre personaggi manga/anime e portarli in battaglia in arene ambientate in luighi famosi di tutto il mondo tra cui Times Square di New York e il Cervino nelle Alpi.

JUMP FORCE sarà disponibile nel 2019 per Xbox One, PlayStation 4 e PC via STEAM