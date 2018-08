Esplorando il corpo umano: La collana in DVD arriva in edicola

A partire da oggi arriva in Edicola la raccolta completa di “Esplorando il corpo umano” in DVD, con la prima uscita a soli 1,99€. In ogni numero sono presenti volumi di approfondimento, fumetti e giochi oltre che naturalmente l’episodio della serie animata con i personaggi ideati da Albert Barillé in DVD HD.

In Edicola con Esplorando il corpo umano

La prima uscita “Il cuore” è già disponibile mentre le restanti uscite arriveranno ogni 14 giorni al prezzo di 4,99€ per la seconda uscita e 8,99€ per tutte le altre. Di seguito vi riportiamo il piano completo De Agostini:

1 IL CUORE; DVD: IL CUORE

2 LA RESPIRAZIONE; DVD: LA RESPIRAZIONE

3 LO SCHELETRO; DVD: LO SCHELETRO

4 I MUSCOLI; DVD: I MUSCOLI

5 LA PELLE; DVD: LA PELLE

6 LA BOCCA E I DENTI; DVD: LA BOCCA E I DENTI

7 LA DIGESTIONE; DVD: LA DIGESTIONE

8 IL FEGATO; DVD: IL FEGATO

9 IL CERVELLO; DVD: IL CERVELLO

10 L’OCCHIO; DVD: L’OCCHIO

11 L’ORECCHIO; DVD: L’ORECCHIO

12 I RENI; DVD: I RENI

13 I NEURONI; DVD: I NEURONI

14 IL SISTEMA LINFATICO; DVD: IL SISTEMA LINFATICO

15 IL MIDOLLO OSSEO; DVD: IL MIDOLLO OSSEO

16 IL SANGUE; DVD: IL SANGUE

17 LE PIASTRINE; DVD: LE PIASTRINE

18 LE SENTINELLE DELL’ORGANISMO; DVD: LE SENTINELLE

DELL’ORGANISMO

19 GUERRA AI MICROBI; DVD: GUERRA AI MICROBI

20 GLI ORMONI 1; DVD: GLI ORMONI

21 LA VACCINAZIONE; DVD: LA VACCINAZIONE

22 LA VITA E IL SOGNO; DVD: LA VITA E IL SOGNO

23 L’ORIGINE DELLA VITA; DVD: L’ORIGINE DELLA VITA

24 LA NASCITA 1; DVD: LA NASCITA

25 LA CATENA DELLA VITA; DVD: LA CATENA DELLA VITA

26 LE ETA’ DELL’UOMO; DVD: LE ETA’ DELL’UOMO

27 LA CIRCOLAZIONE

28 I POLMONI

29 LE OSSA

30 IL MOVIMENTO

31 PROTEGGERE LA PELLE

32 IL GUSTO E L’OLFATTO

33 L’APPARATO DIGESTIVO

34 IL METABOLISMO

35 PERSONALITA’E LINGUAGGIO

36 LA VISTA

37 RUMORE, SUONO E MUSICA

38 IL SISTEMA ESCRETORE

39 IL SISTEMA NERVOSO

40 LE GHIANDOLE

41 I TRAPIANTI

42 LE CELLULE SANGUIGNE

43 LA CELLULA

44 IMMUNITA’ E AUTOIMMUNITA’

45 MEDICINE CONTRO I MICROBI

46 GLI ORMONI 2

47 LA GENETICA

48 IL TEMPO LIBERO

49 LA SESSUALITA’

50 LA NASCITA 2

51 LA RICERCA E I GRANDI SCIENZIATI

52 INDICE

53 LO SPORT E IL MOVIMENTO 1

54 LO SPORT E IL MOVIMENTO 2

55 L’ALIMENTAZIONE

56 L’EDUCAZIONE AL GUSTO

57 L’IGIENE E LA CURA DI SE’

58 LE RELAZIONI

59 LE EMOZIONI

60 L’AUTOSTIMA

61 I POTERI DELLA RISATA

62 IL LINGUAGGIO VERBALE

63 IL LINGUAGGIO DEL CORPO

64 I CINQUE SENSI

65 LE PERCEZIONI SENSORIALI

66 LA MEMORIA

67 LA MEMORIZZAZIONE

68 L’APPRENDIMENTO 1

69 L’APPRENDIMENTO 2

70 L’INTELLIGENZA

71 IL PENSIERO LOGICO

72 IL PENSIERO CREATIVO

Naturalmente potete acquistare l’intera raccolta tramite il sito web ufficiale, pagando con carte di credito o bollettini, ricevendo le uscite direttamente a casa vostra, in tal caso riceverete 3 regali (uno per ogni invio) + la possibilità di ricevere le parti del corpo umano per costruirsi un modello in 3D (solo per gli abbonati PREMIUM).