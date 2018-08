The Walking Dead: L’Addio di Lauren Cohan e Andrew Lincoln alla Serie

Dopo 8 stagioni Lauren Cohan e Andrew Lincoln abbandonano la celebre serie The Walking Dead, a seguire vi riportiamo le recenti dichiarazioni dei due attori.

Lauren ha affermato:

8 anni sono davvero tanti, è stato divertente per me e non ho mai cercato di sedermi troppo sugli allori ma mi sono rimboccata le maniche per mantenermi viva nella vita privata. Cambiando spesso casa ho sempre combattuto con la routine, in futuro la possibilità di esplorare nuovi aspetti di Maggie mi incuriosisce se verrà fatto.

Maggie sarà presente nei primi 6 episodi della stagione poi accadranno tantissime cose che vedrete, ci sono possibilità che il personaggio torni nella serie, anche se non vi posso dire in quali sembianze.

Sono davvero grata a quanto The Walking Dead mi ha dato, la mia storia con il franchise non finisce, cosi come per Andrew, ad un certo punto della vita capisci che hai bisogno di certe cose, come vedere i tuoi figli, il bello della serie è che ci vogliamo tutti bene e vogliamo il meglio per ognuno di noi.