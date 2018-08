Gun Frontier: Rivivi la Serie Completa del celebre Western con Kochmedia

Settembre è un mese di grandi uscite per il mondo degli Anime, grazie alle Serie Complete di Holly e Benji e di Gun Frontier. Quest’oggi su gentile concessione Kochmedia vogliamo riportarvi indietro nel tempo con uno degli anime western più noti degli anni 70.

Gun Frontier: La serie completa in DVD da Kochmedia

Gun Frontier è un Manga western e fantascientifico ideato da Leiji Matsumoto e pubblicato tra il 1972 e 1975 tramite la rivista Play Comic. La prima serie animata è giunta in Italia con De Agostino e Yamato Video in DVD agli inizi del 2000, trasmessa successivamente anche sull’emittente televisiva Man-Ga dal 29 Dicembre 2017 al 23 Marzo 2018, mentre il Manga è stato pubblicato da RW Edizioni tra il 2012 e 2013.

Gun Frontier ci porta nel far west, narra la storia del viaggio di Tochiro e Harlock alla ricerca dei sopravvissuti al massacro del villaggio di Arroyo Samurai da parte di Darkmeister. Si ritroveranno nel corso dell’avventura a viaggiare di città in città imbattendosi in personaggi come Shizuku e Sinunora.

La serie animata è composta da soli 13 episodi racchiusi in 4 DVD con audio italiano e giapponese. All’interno dell’unica custodia troviamo anche un libretto cartaceo contenente i riassunti di ogni episodio, le schede dei personaggi, approfondimenti e curiosità.

Il tutto racchiuso in una confezione in cartone tipica delle collane di ANIME in DVD alle quali siamo stati sempre abituati. Gun Frontier richiama per certi versi il celebre Galaxy Express 999 non solo in disegni ma anche in riferimenti.

Il pianeta dove è ambientato Gun Frontier è uno di quelli menzionati proprio in Galaxy Express 999, definito come un pianeta ostile dove vige la legge del più forte e di chi spara per primo, un luogo non adatto ad uomini privi di coraggio.

Gun Frontier è una delle opere erotiche più esplicite di Matsumoto, possiamo trovare negli episodi, erotismo e allusioni esplicite, mescolando una storia di violenza alla vita sessuale. Tra il Manga e la serie animata naturalmente vi sono delle nette differenze, nonostante la serie abbia mantenuto contenuti espliciti.

Naturalmente Gun Frontier non è la sola opera che allude all’erotismo, basti ricorda Capitan Harlock del 1978. Numerosi sono i personaggi che Tochiro ed Herlock incontreranno nel corso della serie animata, nonostante la storia si focalizzi principalmente sul duetto e su Shinunora e Shizuku.

Tochiro è un pistolero solare e positivo, non si lascia scoraggiare da nulla, affrontando il nemico con onore e solo nel caso in cui questi sia armato. In Gun Frontier a differenza di Capitan Harlock troviamo un Tochiro abile con la spada, in grado di eliminare ogni nemico senza l’aiuto di nessuno.

Herlock è il migliore amico di Tochiro, abile con le armi da fuoco, cresciuto come un pirata, con chiari riferimenti a Capitan Harlock ma con delle differenze rispetto quest’ultimo, dall’aspetto fisico al comportamento.

Sinunora, inizialmente membro dell’Organizzazione responsabile dello sterminio degli abitanti del villaggio, deciderà di sposare la causa del duetto unendosi allo stesso, attratta dal carattere di Tochiro, anteponendolo all’aspetto esteriore.

Come anticipato in precedenza, è proprio Sinunora a scatenare il desiderio sessuale dei due con proposte esplicite, apparsa anche in Galaxy Express 999 come un personaggio in parte differente. Infine abbiamo Shizuku, una new entry nelle opere di Matsumoto, intenda a dimostrare il suo valore nonostante possieda una forte carica erotica.

La serie completa in DVD di Gun Frontier sarà disponibile a partire da Settembre su distribuzione Koch Media.