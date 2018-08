Holly e Benji: Rivivi l’Anime con la collana in DVD di Kochmedia

Quanti di voi sono cresciuti con il celebre Holly e Benji? Quante giornate trascorse davanti al televisore in attesa che Italia 1 trasmettesse gli episodi di uno degli Anime più seguiti di sempre?

Oggi grazie a Kochmedia possiamo tornare indietro nel tempo, con la raccolta completa delle due stagioni in DVD.

Holly e Benji in DVD con Kochmedia

Su gentile concessione Kochmedia abbiamo avuto il piacere di mettere le mani sulle due serie animate di Holly e Benji in DVD.

La prima serie è intitolata “Il torneo delle elementari” ed è composta da 2 custodie contenenti 10 DVD mentre la seconda “Il torneo delle medie” con 3 custodie per un totale di 15 DVD.

Entrambi i confatti sono arricchiti dai volumetti cartacei “La Gazzetta di Holly e Benji“, dove al loro interno sono riportate le trame di ogni singolo episodio con immagini dei calciatori della serie e curiosità sul loro stile di gioco.

I DVD distribuiti da Kochmedia sono prodotti da Yamato Video in formato video originale 4:3 con Audio Dolby e la possibilità di passare in qualsiasi momento dalla traccia italiana a quella giapponese.

Holly si è appena trasferito da sua madre in una nuova città, il suo unico amico è un pallone da calcio. Allenandosi da solo per le strade farà la conoscenza di Benjiamin Price, un fortissimo portiere che lo sfiderà, dimostrando di essere un vero fuoriclasse.

I due si troveranno a giocare insieme nella New Team diventando una delle squadre giovanili più forti del Giappone, conquistando la vittoria nel campionato nazionale, battendo in finale la Muppet, squadra capitanata dal potente giocatore Mark Lenders.

All’interno dei DVD sono presenti sia gli episodi che le single di apertura e chiusura originali in italiano e giapponese con alcuni contenuti Extra.

Prodotto e realizzato da Tsuchida Production nel lontano 1983, la serie completa di Holly e Benji è suddivisa in 128 episodi. L’anime è giunto in Italia nel 1986 con nomi differenti rispetto la serie originale, in quanto non era possibile italianizzare o inglesizzare i nomi giapponesi.

Inutile dire che l’Anime in Italia ebbe il successo sperato e meritato al punto tale che la Mediaset decise di mandare in onda un secondo Anime sul calcio allo scopo di creare dei legami per aumentare l’audience.

Le due serie distribuite da Kochmedia non sono naturalmente le uniche esistenti, in quanto il successo porto i suoi autori a produrre ben 13 OAV per arricchire la trama già raccontata con episodi inediti oltre le serie Che campioni Holly e Benji e Holly e Benji Forever che è possibile acquistare in DVD singoli e cofanetti, prodotti da Yamato Video.

Recentemente in Giappone è iniziata una nuova serie, remake dell’originale con produzione affidata a David Production per un totale di 52 episodi che probabilmente arriverà in Italia tra qualche anno.

Sulla rete è già possibile visionare gli episodi con il supporto dei sottotitoli. Non ci resta che attendere per sapere se Kochmedia distribuirà in Italia anche i cofanetti delle serie sopra citate e di tutti gli OAV prodotti.