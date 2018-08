Ritorno al Futuro 4: Gli attori parlano del nuovo film

Quanti di voi attendono con ansia il ritorno della celebre serie Ritorno al Futuro? Cosa ne pensa il cast originale? Scopriamolo insieme.

Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson e Thomas Wilson sono stati recentemente ospiti del Fan Expo di Boston, evento durante il quale hanno risposto ai fans sul possibile ritorno del celebre franchise a distanza di ben 30 anni dall’uscita del terzo capitolo nelle sagle.

Thomas Wilson ha affermato:

Credo che ognuno in America stia dicendo forza, hanno distrutto qualsiasi franchise con sequel orrendi, perchè non rovinare anche Ritorno al Futuro? Lo vedremo comunque anche se fa schifo. A volte credo che i fan siano disposti a rinunciare alla qualità per avere un nuovo film.