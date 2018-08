Koch Media: Le novità Home Video di Settembre 2018

Come ogni mese Kochmedia ci aggiorna su tutte le novità Home VIdeo in DVD e Bluray che verranno distribuite a Settembre, a seguire tutti i dettagli.

ORPHAN BLACK – LA SERIE COMPLETA

GENERE : SERIE TV, Sci-fi

DATA D’USCITA: 20/09/2018

Sara Manning scopre di essere parte di un progetto scientifico volto alla clonazione di esseri umani. Altre donne che incontra l’aiuteranno a indagare sul misterioso movimento della Neoluzione, una corrente di pensiero che promuove l’impiego della scienza e della tecnologia per influenzare l’evoluzione della specie.

Tra le serie piu’ amate degli ultimi anni, un gioiello targato BBC America

Per la prima volta in Home Video in Italia

L’attrice protagonista, Tatiana Maslany, ha interpretato più di 10 ruoli diversi, vincendo l’Emmy Awards

Cofanetto da collezione contenente tutte le stagioni, oltre 1 ora di contenuti extra, card esclusive e un booklet esplicativo

LUPIN III – LA PRIMA SERIE

GENERE : ANIME

: DVD, Blu-Ray DATA D’USCITA: 20/09/2018

Questo Box da collezione contiene la prima serie di Lupin III, inimitabile e irripetibile, quella della giacca verde e della Fiat 500, alla quale parteciparono anche Hayao Miyazaki e Isao Takahata, in edizione integrale e con il primo, storico doppiaggio del 1979.

La Prima Serie di Lupin per la prima volta in Blu-Ray

Il ladro gentiluomo più cult della storia degli anime

NELLA TANA DEI LUPI

GENERE : Action, Thriller

: DVD, Blu-Ray DATA D’USCITA: 06/09/2018

Mentre la migliore banda di rapinatori dello Stato sta preparando il colpo del secolo alla Federal Reserve Bank di Los Angeles, il loro destino si intreccia a quello degli agenti della squadra speciale anticrimine di “Big Nick” O’Brien (Gerard Butler). Quello che potrebbe sembrare un classico faccia a faccia tra buoni e cattivi si rivelerà uno scontro senza esclusione di colpi in cui i due gruppi rivali si affronteranno ad armi pari.

Un avvincente thriller d’azione ad alto tasso adrenalinico che è insieme un film poliziesco e un noir psicologico

Un vero successo di critica e pubblico

Un cast d’eccezione composto da Gerard Butler (300), 50 Cent (Power) e Pablo Schreiber (Orange is the New Black)

MOLANG – LA PRIMA STAGIONE (Molang nel Bosco, Molang Superstar)

GENERE : Animazione

: DVD DATA D’USCITA: 06/09/2018

All’insegna della leggerezza, la serie segue le avventure di Molang, candido coniglietto estroverso ed entusiasta e del suo miglior amico PiuPiu, minuscolo timidissimo pulcino. La felicità, l’amicizia, il rispetto reciproco e la solidarietà sono gli elementi chiave degli episodi.

Un caso incredibile, una licenza nata da un enorme successo nel mondo digitale e delle app (+300k di like sulla pagina Facebook)

La serie tv prescolare è attualmente in onda sui due canali top per il target: Disney Junior e Rai Yoyo con risultati sorprendenti

Oltre 40 licenziatari compatti per il lancio sul back-to-school

IL RITORNO DEI MORTI VIVENTI

GENERE : Horror

: DVD, Blu-Ray DATA D’USCITA: 20/09/2018

A Louisville, piccolo centro della provincia americana, vengono custoditi in un deposito alcuni strani bidoni. Contengono quanto resta degli zombie che vent’anni prima avevano causato tante vittime e che sono stati tenuti lì per essere studiati. Due ragazzi inavvertitamente distruggono i bidoni e liberano i mostri che iniziano a mietere vittime. L’esercito sgancia una bomba atomica nella zona per circoscrivere il fenomeno, ma forse non basterà…

Un cult imperdibile dallo sceneggiatore di “Alien” e “Atto di Forza”

Un’edizione lussuosa con mediabook 3 dischi

GHOST STORIES

GENERE : Horror

: DVD, Blu-Ray DATA D’USCITA: 06/09/2018

Il professor Phillip Goodman vede il suo scetticismo messo alla prova quando si imbatte in un documento a lungo perduto su tre terrificanti casi di presenze soprannaturali. Scosso da ciò che legge, si imbarca in una missione per a trovare soluzioni razionali; qui si imbatte in tre individui tormentati, ognuno con un racconto più spaventoso, sconcertante e inspiegabile dell’altro. Mentre indaga sulle loro storie, Goodman vede il suo mondo cominciare a dissolversi e inizia a dubitare di ogni sua certezza.

Un’opera compiuta e autoironica dal grande cast (Martin Freeman), un puzzle horror destinato a ricomporsi in modo irresistibile

Edizione limitata targata Midnight Factory con booklet esplicativo

HOLLY E BENJI FOREVER

GENERE : ANIME

: DVD DATA D’USCITA: 06/09/2018

Una raccolta straordinaria che unisce il remake dell’intera prima serie dell’anime “Holly e Benji – Due fuoriclasse” e della serie “OAV Holly e Benji: Sfida al mondo” con degli episodi ispirati al manga Captain Tsubasa Road to 2002 che vede Holly giocare in Brasile e nel Barcellona.

Una serie che ha appassionato intere generazioni

Da anni in onda in TV con grandissimo successo

GENERAL DAIMOS

GENERE : ANIME

: DVD DATA D’USCITA: 20/09/2018

Gli alieni del pianeta Baam sono arrivati sulla Terra speranzosi di condurre una coesistenza fra le due razze perché il loro pianeta è minacciato dal suo sole, che sta per scontrarsi con un altro pianeta del sistema. La popolazione baamese, a bordo di un satellite artificiale chiamato “Il piccolo Baam”, raggiunge il sistema solare per cercare un altro pianeta dove vivere. Sarà il veleno a uccidere il sovrano della delegazione e a far scoppiare la guerra tra Baam e la Terra…

La serie completa composta da 44 episodi

LA VOCE DELLA PIETRA

GENERE : THRILLER

: DVD, Blu-Ray DATA D’USCITA: 20/09/2018

Nella Toscana degli anni Cinquanta, Verena è un’infermiera che ha il compito di aiutare un giovane di nome Jakob, in silenzio da quando un anno prima gli è morta prematuramente la madre. Vivendo con il padre in un maniero, Jakob non solo si rifiuta di parlare ma sembra anche essere sotto l’incantesimo di una forza malefica che risiede tra le mura di pietra della residenza. Man mano che il suo rapporto con padre e figlio si intensifica, Verena sarà costretta ad affrontare quel fantasma che tanto fatica ad andarsene.

Un incredibile thriller tratto dall’omonimo romanzo bestseller

Un cast straordinario con la Madre dei Draghi, Emilia Clarke de “Il Trono di Spade” e Caterina Murino



LAUDA

GENERE : DOCUMENTARIO/BIOPIC

: DVD, Blu-Ray DATA D’USCITA: 06/09/2018

Nel 1976 Niki Lauda sopravvisse ad uno degli incidenti più mostruosi della storia della Formula Uno. “LAUDA” racconta il prima e il dopo della tragedia di Nurburgring, seguendo Lauda nel coraggioso viaggio alla riconquista della mobilità fino al miracoloso ritorno avvenuto sul circuito di Monza, solo qualche settimana dopo.