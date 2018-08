Rick and Morty arriva in Home Video con 3 stagioni

Eagle Pictures e Turner annunciano la distribuzione in Home Video di Rick and Morty in Edizione Limitata, per un totale di 3 stagioni. Dopo Robot Chicken è il turno di Rick and Morty seguito da Good Behavior e 4 Blocks sia in formato DVD che Bluray.

Rick and Mory arriva in DVD e Blu Ray

Le tre stagioni sono naturalmente complete e con la possibilità di vederle sia in lingua italiana che inglese e senza censure, sono previste in taratura limitata con una speciale edizione da collezione in formato mediabook.

Ideata da Justin Roiland e Dan Harmon, Rick and Morty è una delle serie più famose in America. La storia è incentrata su uno scienziato geniale ma pazzo che trascina suo nipote in pericolose e bizzarre avventure.

Rick Sanchez vive con la famiglia di sua figlia Beth, composta dal marito e dai figli Summer e Morty. Dopo il successo in USA la serie ha visto un grande interesse anche in altri paesi, diventando una di quelle più seguite negli ultimi anni.

La prima stagione sarà disponibile dal 5 Settembre, la seconda dal 19 Settembre e l’ultima dal 29 Settembre nei formati DVD e Bluray.