Dylan Dog: Annunciata la serie TV

Sergio Bonelli Editor annuncia ufficialmente la Serie TV incentrata sull’universo di Dylan Dog, dopo aver ottenuto i diritti commerciali sul franchise lo scorso anno.

Creato da Tiziano Sclavi, Dylan Dog attualmente vanta videogiochi, merchandise, contenuti audio, un film e naturalmente i fumetti. Davide Bonelli, direttore di Sergio Bonelli Editore in collaborazione con Vincenzo Sarno, responsabile dell’ufficio sviluppo, annunciano tramite Variety l’arrivo di una serie TV che vedrà come protagonista il celebre Dylan Dog.

La serie sarà composta da 10 episodi live action in lingua inglese. Davide Bonelli dichiara:

Stiamo sviluppando nuove strade per fare in modo che le persone vengano in contatto con i nostri personaggi. Stiamo investendo tanto per creare nuove serie originali e di alta qualità.

Ci accerteremo che l’anima dei nostri personaggi e delle nostre proprietà rimarrà intatta, controllando costantemente la produzione». Inoltre afferma che sono in trattativa con partner italiani e internazionali, oltre alle piattaforme di streaming, per la diffusione dei nuovi progetti multimediali.