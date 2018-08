Warner Bros annuncia un nuovo film sul Mago di Oz

Warner Bros annuncia ufficialmente l’arrivo nelle sale cinematografiche di un nuovo film incentrato sull’universo Il Mago di OZ, questa volta dal punto di vista di Toto, il fedele cagnolino di Dorothy.

Toto: Protagonista di un nuovo film sul Mago di Oz

Come potete vedere dalla foto riportata in alto, si tratterà di un film realizzato in computer grafica. La storia sarà la stessa che conosciamo ma vista dagli occhi del piccolo cagnolino. Il progetto animato è l’adattamento del libro per bambini Toto: The Dog-Gone Amazing Story of the Wizard of Oz, scritto da Michael Morpurgo e illustrato da Emma Chichester Clark.

Il nuovo film ha come sceneggiature Mark Burton, il quale ha lavorato anche a film come Madagascar, Galline in fuga e Wallace & Gromit oltre Gnomeo e Giulietta, Alieni in soffitta, Lego Batman e Lego Ninjago.

La produzione esecutiva del progetto è affidata a Winsor Yuan (Silk,Lost Boy Found). Non ci resta che attendere per conoscere ulteriori dettagli tra cui la data di debutto nelle sale cinematografiche.