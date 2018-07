My Hero Academia: Dettagli e Bonus sul Film

A partire dal 3 Agosto nei Cinema giapponesi verrà proiettato il Film di My Hero Academia: The Two Hereos, illustrato da Koehi Horikoshi, il primo lungometraggio animato della serie in collaborazione con l’artista.

My Hero Academia debutta al Cinema con un Film

Il film narra la storia di Toshinori Yagi e di come sia diventato l’Hero numero 1. A partire dal 3 Agosto verrà distribuito il Manga inedito No.0 ALL MIGHT: Rising, acquistabile online nel caso non vi troviate in Giappone.

Il Manga Bonus proporrà una copertina inedita disegnata da Horikoshi e conterrà al suo interno curiosità, character design e illustrazioni dei personaggi con una esclusiva intervista tra Horikoshi e Oda (noto per One Piece).

Tramite il numero 35 della rivista Weekly Shonen Jump è disponibile un Manga autoconclusivo dedicato al lungometraggio animato, scritto e disegnato da Yoko Akiyama, nel quale viene raccontata la storia originale del film.

Le novità non finiscono qui, sempre dal 3 Agosto sarà pubblicato in Giappone un light novel illustrato da Anri Yoshi. Di seguito vi riportiamo la trama del film:

All Might riceve un invito proveniente da un suo vecchio amico per partecipare alla premiere di un grande raduno scientifico di caratura internazionale che si svolge su una gigantesca e artificiale città mobile galleggiante chiamata ‘I Island’. Tuttavia un misterioso villain attacca la fiera, dal nome ‘I Expo’, e ha inizio il piano per sradicare la società degli eroi. Sarà in grado il protagonista Deku di salvare tutti da questa crisi senza precedenti?

a seguire il trailer: