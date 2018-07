Yamato Video annuncia il Bluray di Love Hina

Yamato Video annuncia ufficialmente che la serie animata tratta dal manga di Ken Akamatsu edito da Play Press e distribuito in Italia da Planet Manga, verrà riproposta a Settembre sul canale Man-Ga, inoltre sarà disponibile anche in formato Bluray a partire dal 2019.

Love Hina: Annunciato il Bluray

A partire da Settembre sul canale 133 di Sky (Man-Ga), verrà trasmessa la serie animata di Love Hina, mentre dal prossimo anno la commedia romantica potrà essere acquistata in Blu Ray con doppiaggio in giapponese e italiano e la possibilità di usufruire dei sottotitoli.

Tramite un recente comunicato la distribuzione avverrà tramite Koch Media, ricordandovi che da Settembre saranno disponibili i cofanetti di Lupin III, Ufo Robot Goldrake, Lamù la Ragazza dello Spazio, Gigi la Trottola e molti altri.

Realizzata da Xebec (Nadesico), la serie animata di Love Hina fu trasmessa la prima volta con i suoi 25 episodi tramite l’emittente TV Tokyo dal 19 Aprile 2000 al 27 Settembre 2000, il successo della serie permise la realizzazione di speciali incentrati sul Natale e l’Estate, oltre la miniserie suddivisa in tre parti e intitolata Love Hina Again, non ancora giunta da noi.

In Italia la serie tv e gli special sono stati distribuiti da Mondo Home Entertainment.