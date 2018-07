Tante nuove avventure per Ash e Pikachu nel film Pokémon In ognuno di noi

The Pokémon Company International ha annunciato l’uscita del nuovo film di animazione Pokémon, In ognuno di noi , in arrivo nelle sale prossimamente.

Il nuovo film dei Pokèmon si mostra in un Trailer

Frutto del marchio internazionalmente riconosciuto Pokémon, il film Pokémon In ognuno di noi segue da vicino le vicende di Ash e Pikachu, che si uniscono a nuovi personaggi alla volta di una nuova entusiasmante avventura. Sin dalla prima assoluta in Giappone, patria del marchio, con il titolo Pokémon the Movie: Everyone’s Story (ndt. La storia di tutti), il film ha ottenuto un grande successo di pubblico.

Cosa hanno in comune una giovane atleta che rischia di vedere la sua carriera andare in fumo, un bugiardo compulsivo, un timido ricercatore, una vecchietta un po’ scontrosa e una ragazzina che custodisce un grande segreto? Solo una cittadina sul mare. Una volta all’anno, i suoi abitanti si riuniscono per rendere omaggio al Pokémon leggendario Lugia perché continui a far soffiare il vento che salvò la città dalla rovina tanti anni fa.

Questa festa è caratterizzata da una gara di cattura di Pokémon e dalla cerimonia legata alla maestosa fiamma accesa per invocare Lugia. Una serie di incidenti mette però a serio rischio non solo la festa, ma anche la cittadina stessa insieme a tutti i suoi abitanti e ai Pokémon che vi dimorano. E il coraggio di Ash e Pikachu da solo questa volta non basterà a mettere tutti in salvo. Riusciranno gli abitanti della città a superare le loro divergenze e a unire le forze per salvarla, oppure si daranno per vinti?