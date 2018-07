Star Wars Episodio IX vedrà il ritorno di Leia Organa

A partire dal primo agosto inizieranno le riprese presso i Pinewood Studios di Londra, del nono capitolo della serie Star Wars, diretto da J.J Abrams con la sceneggiatura affidata a Chris Terrio.

Star Wars Episodio IX: Leia Organa nel Cast

In data odierna sono trapelati gli attori che vedremo nel nuovo capitolo della saga, oltre Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Mark Hamill, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo e Billie Lourd, si aggiungono al cast Naomi Ackie, Richard E. Grant, Keri Russel, Anthony Daniels e Billy Dee Williams.

Per quanto riguarda Lei Organa invece non verrà interpretata da una nuova attrice o dalla computer grafica, sarà la stessa Carrie Fisher a tornare sul set. Vi starete sicuramente chiedendo, come è possibile considerando che è deceduta? Presto detto!

Abbiamo amato disperatamente Carrie e non esiste una saga Skywalker senza di lei. Non abbiamo intenzione di affidare il ruolo ad un’altro personaggio o realizzarla in computer grafica, abbiamo trovato il modo di rendere onore all’eredità di Carrie e al ruolo che ha ricoperto, utilizzando alcune scene inedite girate per il Risveglio della Forza.

L’uscita di Star Wars: Episodio IX è prevista nelle sale USA per il 20 dicembre 2019.