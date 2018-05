Nuova serie animata per Dragon Ball

Sono trascorsi 2 mesi dalla conclusione di Dragon Ball Super in Giappone ed oggi viene già annunciata la nuova serie animata,intitolata Super Dragon Ball Heroes, svelata tramite il numero in vendita dal 21 Maggio in Giappone della rivista Shueisha.

Super Dragon Ball Heroes: La nuova serie animata

La nuova serie sarà ispirata al videogioco disponibile solo in Giappone e nelle sale giochi, e come da foto, assisteremo allo scontro tra Goku Super Saiyan Blue contro Goku Super Saiyan 4. La serie vedrà la presenza di personaggi come Trunks del Futuro, Mai del Futuro, Vegeta, Cooler, Fu, alcuni personaggi dell’universo Xenoverse ed altri inediti.

La premiere del primo episodio di Super Dragon Ball Heroes sarà mostrata il 1° luglio 2018 presso lo Ion Lake Town in Giappone. Purtroppo è ancora presto per conoscere ulteriori dettagli, non appena li riceveremo non esiteremo a condividerli con voi.

Nel frattempo vi informiamo che se vi recate in Giappone, avete la possibilità di giocare il videogioco da cui l’anime prenderà ispirazione. Cosa ne pensate della nuova serie animata? Fatecelo sapere su Discord.