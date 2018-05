Bandai Namco e Primerframe stipulano un accordo per la creazione di corti animati

BANDAI NAMCO Entertaiment Iberica, una delle più importanti società nel settore dell’intrattenimento audiovisivo, e PrimerFramer, una celebre scuola di animazione e videogiochi con sede a Valencia, in Spagna, sono lieti di annunciare di aver siglato un accordo per la produzione di alcuni corti di animazione.

Grazie a questo accordo, gli studenti del Master di laurea in Animazione potranno utilizzare le proprietà intellettuali di BANDAI NAMCO per la propria tesi. In questo modo, proveranno le sfide di lavorare a un vero progetto, con requisiti e scadenze reali da parte di un vero cliente.

Carlos Escutia, CEO di PrimerFrame afferma:

Per noi è davvero un onore collaborare con una società di calibro internazionale come BANDAI NAMCO. Grazie a questo accordo, i nostri studenti avranno l’opportunità di lavorare con alcune icone della cultura popolare, come PAC-MAN , vivendo un’esperienza lavorativa reale prima di accedere al mercato

David Fraile, direttore marketing di BANDAI NAMCO Iberica aggiunge:

Siamo davvero felici di questo progetto e della possibilità di collaborare con il pluripremiato team di PrimerFrame, che ha conquistato persino un Goya Award!”, ha dichiarato “BANDAI NAMCO non si limita ai soli videogiochi. Siamo un’azienda di intrattenimento audiovisivo, perciò sviluppiamo e cerchiamo costantemente nuovi progetti per i nostri fan. È straordinario avere l’opportunità di farlo riuscendo al tempo stesso ad aiutare le nuove generazioni di animatori e sviluppatori.

Il primo corto sviluppato grazie a questo accordo sarà Lifetime, una storia d’amore in cui il celebre PAC-MAN avrà un ruolo molto importante. Sarà rilasciato nel corso di quest’anno. Cosa ne pensate? Vi invitiamo a condividere la vostra opinione nella nostra community Discord.