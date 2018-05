Batman The Animated Series diventa un gioco da tavola

Chi di voi è cresciuto con il celebre Batman e le sue avventure? IDW Games è lieta di annunciare l’arrivo di un gioco da tavola incentrato proprio su Batman The Animated Series.

Batman: Da serie animata a gioco da tavola

Batman: The Animated Series – Gotham Under Siege è il nome del nuovo gioco da tavola ispirato alle avventure del Cavaliere Oscuro di Gotham. Giocabile da uno a 5 giocatori, bisognerà proteggere Gotham dai celebri nemici di Batman.

Realizzato da Richard Launius (noto per aver creato numerosi giochi da tavola come Il Segno degli Antichi o il Pianeta delle Scimmie) con la collaborazione di Michael Gugliano. Lanciando un dato bisognerà spostare le pedine sul tabellone cercando di evitare i tanti pericoli che si annidano negli angoli più tenebrosi di Gotham.

Il gioco proporrà gli artwork originali ed alcune immagini inedite, edifici in 3D, miniature dei personaggi ed altri elementi tipici della serie animata. Batman: The Animated Series – Gotham Under Siege sarà presentato ufficialmente all’Origins Game Fair 2018, evento che si terrà a Columbus, in Ohio, con la pubblicazione in USA a partire da Agosto.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere su Telegram e Discord.