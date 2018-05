Nuovo progetto in cantiere per Digimon Adventure

Quest’oggi esce in Giappone il nuovo film della serie Digimon Adventure Tri, per tale occasione sul profilo Twitter ufficiale della serie, è stato annunciato un nuovo e misterioso progetto in cantiere, il quale proseguirà le vicende delle creature del Digital World.

Nuovo progetto per i Digimon

Il Twitter si limita solo a “L’avventura evolve ancora, un nuovo progetto sta per iniziare”, vi forniremo maggiori dettagli non appena possibile. Nel caso non lo sappiate, Digimon Adventure Tri è ambientato 6 anni dopo l’avventura di Taichi Yagami.

Kuwagamon appare a Odaiba seminando panico e distruzione, il diciassettenne Taichi dovrà arrestare la sua avanzata in compagnia dei suoi amici digitali. Il progetto è suddiviso in 6 film :

Digimon Adventure tri. Capitolo 1: Riunione

Digimon Adventure tri. Capitolo 2: Determinazione

Digimon Adventure tri. Capitolo 3: Confessione

Digimon Adventure tri. Capitolo 4: Perdita

Digimon Adventure tri. Capitolo 5: Simbiosi

Il periodo di uscita va dal Novembre 2015 al Maggio 2018, difatti l’ultimo film della serie è disponibile da oggi nelle sale cinematografiche del sol levante. Non ci resta che attendere per l’arrivo in occidente.

Cosa ne pensate del nuovo progetto? Che si tratti di una una serie di lungometraggi, una serie animata o altro? A voi i commenti!