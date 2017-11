Warner Bros entra nel mondo dei Funko con i Looney Tunes e non solo

Chi non conosce i celebri Funko? A quanto pare anche Warner Bros ha deciso di entrare in questo interessante mercato, producendo delle mini action figure legate a personaggi di successo come Tom, Jerry, Fred Flinstone, Bugs Bunny e molti altri.

Nuovi Funko in arrivo da Warner Bros

Warner Bros è lieta di annunciare la nuova linea di collezionabili Mistery Minis, riproduzione degli iconici personaggi provenienti da serie animate come I Flinstones, I Looney Tunes, Tom e Jerry e l’Orso Yoghi.

I Mistery Minis in passato hanno visto anche personaggi legati al mondo del wrestling, Stranger Things e Rick e Morty. Nella collezione troviamo Bubu, Gatto Silvestro, Speedy Gonzalez e, ovviamente Bugs Bunny.

Se siete interessati ai suddetti Funko, potete preordinarli tramite il sito web di Entertainment Earth, ad un costo di 67 dollari (collezione completa) con l’aggiunta naturalmente della spedizione. Il pacchetto include i 12 personaggi che potete vedere nella foto in alto.

L’uscita è fissata per Febbraio 2018 in USA, con la possibilità di riceverli comodamente a casa.