Il primo Trailer del nuovo Ducktales

Chi non è cresciuto con il celebre Ducktales noto a molti per la presenza di Zio Paperone? Quest’oggi Disney XD pubblica ufficialmente il primo trailer delle nuove avventure del papero più ricco di Paperopolis e dei suoi 3 nipoti Qui, Quo, Qua.

Zio Paperone torna in HD

La famosa serie animata degli anni 90 sta per tornare in chiave moderna con disegni realizzati in alta definizione. Il produttore esecutivo della nuova serie Ducktales è Matt Youngberg noto per Ben 10 Omniverse con la collaborazione del CO-Produttore Francisco Angones e l’Art Directed San Jimenez. Basato sullo storico show andato in onda durante gli anni 90, seguirà le vicende in giro per il mondo del ricco Paperon de Paperoni, Paperino e nipoti.

Di seguito il trailer :

Ducktales – Avventure di paperi è una serie televisiva a cartoni animati di origini statunitensi prodotta da Walt Disney e trasmessa per la prima volta il 18 Settembre del 1987 conclusasi con il centesimo episodio il 28 Novembre del 1990. In Italia la serie è stata trasmessa per la prima volta su Rai 1 l’anno successivo.

La saga ha dato origine ad uno spinoff intitolato Darwing Duck nella quale il pilota Jet MacQuack decide di abbandonare Paperopolis per trasferirsi a ST. Canard. Nel Febbraio del 2015 la Disney annunciò la realizzazione di una nuova serie che verrà trasmessa a partire da quest’anno e di cui potete ammirare il trailer in alto.