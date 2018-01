DC COMICS: Arriva la versione “maschile di Harley Quinn”

Arriva nel mondo di fumetti DC Comics, la versione maschile della celebre Harley Quinn. Quando si pensa a questa splendida e diabolica fanciulla, è inevitabile associarla alla compagna perfetta per Joker, ma se esistesse una versione maschile?

Harley Quinn ha la sua controparte maschile

In Harley Quinn: Be Careful What You Wish For Special #1, debutta per la prima volta, una versione maschile della diabolica Harley Queen. Un piano per ripulire l’oceano non va come previsto, ed Harley finisce sott’acqua, scoprendo un’antica lampada.

Sopravvissuta alla catastrofe e sfregando la lampada, vede comparire davanti a lei un genio, pronto ad esaudire ogni suo desiderio. Dopo una serie di richieste irrealizzabili, Harley viene portata in un’epoca dove la sua natura risultava ancora incontaminata, trovandosi inevitabilmente nell’Età della Pietra.

Il genio, per ripopolare la Terra, dona ad Harley un partner ideale, identico a lei e di sesso maschile. Dotato di caratteristiche simili, il suo doppio non ha alcuna intenzione di sottostare ai suoi ordini, ma nonostante questo i due daranno vita ad una coppia esplosiva.

Cosa nè pensate? Siete favorevoli o contrari alla nuova coppia? Come la prenderà Joker? A voi i commenti!