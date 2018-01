Stan Lee accusato di molestie sessuali

Lo sappiamo tutti, che il 2017, è stato l’anno delle molestie sessuali, per lo meno in USA, tra attori, cantanti e cosi via dicendo. In data odierna, ci giunge notizia che anche Stan Lee, il più amato da tutti nell’Universo Marvel, è finito nel cosiddetto occhio del ciclone, accusato da alcune infermiere che lo hanno assistito durante la malattia presso la propria abitazione, di aver ricevuto lusinghe e molestie sessuali.

A riportare la notizia è stato Daily Mail, pare che alcune infermiere di The Man, hanno denunciato che Lee ha colto l’occasione della sua solitudine, a seguito della morte della moglie, per molestare sessualmente le giovani fanciulle, durante il periodo di cura presso la sua abitazione.

Gli avvocati di Lee naturalmente non sono rimasti con le mani in mano, ed hanno dichiarato:

Si tratta solo di un losco modo per ricattarlo. Il Signor Lee non verrà ricattato in alcun modo e non subirà delle estorsioni, non deve niente a nessuno, perchè non ha commesso assolutamente nulla di sbagliato. Le affermazioni sono false e presto il suo nome leggendario tornerà ad essere nuovamente pulito.

Credete davvero che anche Lee rientri nello scandalo delle molestie sessuali?