Panini & Marvel Italia: Le uscite di oggi

Il giorno tanto atteso dai lettori di fumetti Marvel e Panini è finalmente giunto, ci stiamo naturalmente riferendo alle uscite dei nuovi numeri disponibili da oggi, sia in edicola che fumetterie.

MARVEL ITALIA

EVOLUTIONARY WAR 2 – GRANDI EVENTI MARVEL

Autore W. SIMONSON, S. GERBER, AA.VV.

prezzo: € 17.00

• L’Alto Evoluzionario ha dichiato guerra all’umanità! • Se i singoli eroi non sono riusciti a fermarlo, adesso spetta ai supergruppi! • Arrivano gli X-Men e gli Avengers per il finale di una saga che ha segnato la storia della Marvel! • Disegni di Art Adams, Mark Bagley e altri ancora!

IL RITORNO DEI DEADPOOL VIVENTI EDIZIONE DELUXE – MARVEL HISTORY

Autore C. BUNN, N. VIRELLA

prezzo: € 9.90

• In un mondo sopravvissuto all’apocalisse zombi, il nuovo nemico sono… i Deadpool! • Il nostro Deadpool contro gli zombi e contro migliaia di sue copie! • Wade contro i Deadpool… si può sopravvivere a se stessi? • Il seguito del bestseller La notte dei Deadpool viventi in una nuova edizione deluxe cartonata!

SECRET EMPIRE 1 VARIANT SUPER FX – MARVEL MINISERIE 189

Autore J. ASMUS, S. MCNIVEN

prezzo: € 5.00

• Tutti gli eroi Marvel riuniti contro… Capitan America?! • La nuova Hydra, guidata da uno Steve Rogers profondamente mutato, ha conquistato gli USA! • Quali Avengers si sono schierati con l’Hydra? E chi guida la resistenza? • Inoltre: uno storico personaggio Marvel… morirà!

AMAZING SPIDER-MAN VOLUME 3 RAGNOVERSO – MARVEL COLLECTION

Autore D. SLOTT, O. COIPEL, G. CAMUNCOLI

prezzo: € 17.00

• Il più grande ragno-evento della storia! • Quando lo sterminio di tutti i ragni del multiverso ha inizio, ogni singolo Spider-Man dovrà solo pensare a salvarsi la vita! • Un esercito di Spider-Men si riunisce per combattere Morlun e la sua letale famiglia, e Superior Spider-Man ha tutta l’intenzione di guidarlo! • Qual è l’asso che Superior Spider-Man nasconde nella manica? E quali ripercussioni avranno le sue azioni su tutto il ragnoverso?

AVENGERS 87 – AVENGERS 12

Autore M. WAID, M DEL MUNDO, AA.VV.

prezzo: € 3.50

• Kang Wars, battaglia finale: tutti gli Avengers contro tutti i Kang! • Nuova serie: le avventure “on the road” di Mark Milton, alias Hyperion! • Occupy Avengers: entra il Super-Skrull! • Lotta libera per Wasp!

MARVEL ICON 36 – DEADPOOL PRESENTA SOLO

Autore G. DUGGAN, G. THORNE

prezzo: € 5.00

• Lavorare per Deadpool era solo l’inizio, ora James Bourne AKA Solo è impegnato nella guerra al terrorismo! • Pericolose armi aliene stanno per arrivare in mano a criminali comuni… • …ma Solo è pronto a infiltrarsi in incognito! • Scritto dallo sceneggiatore regolare di Deadpool, Gerry Duggan!

DEADPOOL 97 – DEADPOOL 38

Autore C. HASTINGS, I. COSTELLO, J. CORIN

prezzo: € 3.20

• Deadpool contro Shiklah, per il fato di New York! • La Metropoli dei Mostri contro mondo di superficie in questa seconda parte del crossover deadpooliano. • Entrano in azione i Mercenari per Soldi! • Spidey chiede aiuto nel luogo più impensabile…

PUNISHER GARTH ENNIS COLLECTION 17 – LA LUNGA E FREDDA NOTTE

Autore G. ENNIS, H. CHAYKIN, G. PARLOV

prezzo: € 12.00

• Il ritorno del nemico più violento di Punisher! • Barracuda è sul sentiero di guerra. • Frank Castle sta per subire un attacco inatteso! • L’obiettivo è il pozzo nero che una volta chiamava cuore.

SPIDER-MAN 687 – AMAZING SPIDER-MAN 38

Autore D. SLOTT, S. IMMONEN, G. CONWAY

prezzo: € 3.50

• Continuano The Osborn Identity e Lite in famiglia, con il ritorno dei Parker! • Spidey rincontra una vecchia amica che ora potrebbe non essere più tale! • Ultimo numero e finale inaspettato per Spider-Woman! • Spectro e Silk nella rete del Complotto del clone!

AVENGERS 3 EROI FERITI! – 100% MARVEL BEST

Autore B. M. BENDIS, D. ACUNA

prezzo: € 14.00

• Gli Avengers devono reinventarsi ancora una volta, mentre tutto il mondo sta a guardare! • È un periodo buio per il Marvel Universe: l’era di Tony Stark è finita, la leadership di Capitan America è in discussione e Thor è morto. • Norman Osborn è tornato a capo delle forze congiunte di Hydra, A.I.M., Mano e H.A.M.M.E.R. • Osservate il più grande gruppo di Avengers che sia mai entrato in azione… che ancora non sa quello che sta per arrivare!

LO SPETTACOLARE SPIDER-MAN – GRANDI TESORI MARVEL

Autore S. LEE, J.R. ROMITA SR., L. LIEBER

prezzo: € 24.00

• Se non l’avete capito, il 2017 è l’anno di Spider-Man! Festeggiamo con un capolavoro firmato Stan “The Man” Lee e John “Jazzy” Romita! • A grande richiesta, nel formato gigante originale! • In glorioso bianco e nero mezza tinta, Ecco a voi… il mostro! e L’inizio!. • A colori, la psichedelica Il ritorno del Folletto Verde!

PANINI COMICS

KLAUS 1 – PANINI COMICS 100% HD

Autore G. MORRISON, D. MORA

prezzo: € 19.00

Da un passato fantastico, arrivano le origini di Babbo Natale! Dallo stellare team di Grant Morrison e Dan Mora una storia che, in maniera moderna, racconta la lotta dell’empatia contro la grettezza. Inoltre la risposta a un quesito che ci tormenta da anni: cosa fa Santa Claus negli altri 364 giorni dell’anno?

DARTH VADER 28 DARTH MAUL E DOCTOR APHRA 5 – PANINI DARK 28

Autore K. GILLEN, C. BUNN, L.ROSS, K. WALKER

prezzo: € 3.20

Il momento che stavamo tutti aspettando: il duello fra Darth Maul e il Padawan Jedi Eldra Kaitis. La conclusione di questa emozionante miniserie! E poi Aphra ha davvero trovato un antico sito Jedi, ma gli Imperiali sono sulle sue tracce. Ultimo numero con questa formula, il prossimo mese ritorna Darth Vader!

IL MAGICO MONDO DI J.K. ROWLING SCHERMI INCANTATI 3 OGGETTI INCREDIBILI

Autore AA.VV.

prezzo: € 29.00

Dalle bacchette alle scope da corsa fino a un baule ricolmo di bestie, il mondo dei maghi è pieno di oggetti magici e strumenti mozzafiato. Con questo libro potrai esplorare il dietro le quinte di Animali Fantastici e Dove Trovarli e di tutti gli otto film della saga di Harry Potter, per scoprire come è stata creata la miriade di artefatti incantati che popola queste pellicole.

LA SPADA SELVAGGIA DI SOLOMON KANE 1

Autore N. ADAMS, R. THOMAS, H. CHAYKIN, AA.VV.

prezzo: € 25.00

Nell’originale, e spettacolare bianco e nero, la prima raccolta delle Marvel avventure anni 70 dello spadaccino puritano di R.E. Howard! Direttamente da Savage Sword of Conan, una compilation di storie in gran parte inedite in Italia, disegnate da alcuni dei più bei nomi del comicdom, tra cui Neal Adams (Green Lantern/Green Arrow) e Mike Zeck (L’ultima caccia di Kraven).