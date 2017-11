Una serie animata per Harley Quinn

Deadline, è lieta di annunciare, una nuova serie animata che vedrà come protagonista, la tanto amata Harley Quinn, la quale verrà diffusa tramite il servizio streaming DC Digital. Attualmente è prevista una prima stagione composta da 26 episodi di mezz’ora l’uno, destinata ad un pubblico adulto. Realizzata da Warner Bros. Animation e da Justin Halpern, Patrick Schumacker e Dean Lorey, produttori di Powerless.

Harley Quinn protagonista di una serie animata

La serie animata ruoterà attorno alla storia di Harley Quinn, dopo la fine della sua storia d’amore con Joker, cercando di diventare senza il suo appoggio, la regina del Crimine di Ghotam City. Nella serie compariranno anche altri villain ed eroi DC Comics come Poison Ivy.

Harley Quinn è interpretata da Margot Robbie nel DC Universe cinematografico. L’attrice ha affermato che presenterà la sua voce per la controparte animata. Nel recente film d’animazione Batman e Harley Quinn, la villain è stata doppiata da Melissa Rauch (l’attrice che interpreta Bernadette in The Big Bang Theory).

Vi ricordiamo, che sul servizio streaming DC Digital, sarà disponibile anche la serie live action di Titans e la terza stagione animata di Young Justice.