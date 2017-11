X-Men Red: Primi dettagli svelati

A partire dal 27 Dicembre, sarà disponibile la prima delle 5 parti del nuovo fumetto incentrato su X-Men Red, intitolata Phoenix Resurecction: The Return of Jean Grey. Quest’oggi siamo venuti a conoscenza delle prime info che vogliamo condividere con voi.

Jean Grey guiderà una nuova squadra: nuove uniformi, nuovo quartier generale e soprattutto nuovi personaggi. Lo scrittore Tom Taylor afferma:

Scrivere questa serie da fan degli X-men e di Jean Grey, per me è un sogno. E’ il momento giusto per una serie come questa, sono molto entusiasta della storia che racconterò, non vedo l’ora che i fan incontrino la squadra che ho messo insieme tra vecchi e nuovi mutanti.