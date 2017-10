Batman si sposa con Catwoman

Anche gli eroi hanno diritto ad una vita matrimoniale. Ricordate la proposta che Batman fece a Catwoman tempo addietro? A quanto pare la celebre gatta più amata dal pubblico ha ceduto alla richiesta, diventando da qui a breve la moglie del cavaliere oscuro di Gotham.

Nel numero 24 di Batman uscito a Giugno in USA, il cavaliere oscuro dopo un corteggiamento durato 70 anni tra fumetti, film, serie tv e videogiochi, ha deciso di fare la fatidica proposta a Catwoman, la quale non ha esitato ad accettare.

L’autore Tom King ha affermato quanto segue:

Dopo 78 anni è giunto il momento per Batman di esplorare un territori sconosciuto per lui nella prossima story arc intitolata Rules of Engagement. Batman lascerà Gotham per una missione che lo porterà in un deserto a cavallo ed armato di un fucile.

Si tratta di una story arc molto old shool, senza maglietta e con i peli sul petto. Batman si troverà in un luogo inesplorato in una missione illegale. Nè Robin nè la Justice League possono aiutarlo, è una missione che dovrà compiere da solo.

Batman ha preso una decisione che ha colto di sorpresa sia Alfred che tutti i suoi alleati, molti penseranno che Batman sia impazzito altri invece che è tutto normale e che si tratta dell’evoluzione umana. Se fai sposare Spider-Man come ti muovi da li? Per Batman la situazione è diversa, ti ritrovi a creare un conflitto fondamentale per un personaggio malinconico, rendendolo allo stesso tempo felice.