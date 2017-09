Panini Comics: Le uscite Marvel Italia di Novembre 2017

Novembre è un mese di grandi uscite per Marvel Italia, numerosi sono i fumetti che arriveranno nelle edicole specializzate e fumetterie, scopriamo insieme quali sono tutti i numeri in uscita.

MARVEL ITALIA: Tutte le uscite di Novembre

SUPER HEROES STICKER COLLECTION (31 ottobre)

Album Cartonato , 48 pp. (Euro 16,90)

Miniblister 5 bustine (Euro 5,00)

Starter pack: Album Brossurato, 3 bustine, 1 Maxi Card (Euro 6,90)

SECRET EMPIRE 1 (23 novembre, 48 pp, Euro 3,20) di James Asmus, Steve McNiven

• Tutti gli eroi Marvel riuniti contro… Capitan America?!

• La nuova Hydra, guidata da uno Steve Rogers profondamente mutato,

ha conquistato gli USA!

• Quali Avengers si sono schierati con l’Hydra? E chi guida la resistenza?

• Inoltre: uno storico personaggio Marvel… morirà!

CHAMPIONS 7 (30 novembre, , 48 pp., Euro 3,20) di Mark Waid, Humberto Ramos, Jeff Loveness, Ramon Pérez

• Champions Vs. Freelancers!

• I Champions sono in arresto!

• Ospite d’onore: Visione!

• I due Nova contro una creatura misteriosa… legata alla resurrezione

di Rich!

AVENGERS 12 (23 novembre, S., 80 pp., Euro 3,50) di Marc Waid, Mike Del Mundo, Chuck Wendig, Gabriel Hernandez Walta

• Kang Wars, battaglia finale: tutti gli Avengers contro tutti i Kang!

• Nuova serie: le avventure “on the road” di Mark Milton, alias Hyperion!

• Occupy Avengers: entra il Super-Skrull!

• Lotta libera per Wasp!

I NUOVISSIMI GUARDIANI DELLA GALASSIA 1 (2 novembre, 64 pp., Euro 3,20) di Gerry Duggan, Aaron Kuder

• I protagonisti dei film in una nuovissima serie di avventure!

• Al debutto il team creativo formato da Gerry Duggan (Deadpool) e

Aaron Kuder (Morte di X)!

• Il ritorno di uno degli Antichi dell’universo: il Collezionista!

• Una delle migliori serie Marvel del momento!

I NUOVISSIMI GUARDIANI DELLA GALASSIA 2 (30 novembre, 48 pp., Euro 3,20) di Gerry Duggan, Frazer Irving, Jeff Lemire, Germán Peralta

• Ora nel formato regolare 48 pagine, con in più le nuove avventure di

Thanos!

• I riflettori dei Guardiani sono questa volta puntati su Gamora, la donna

più pericolosa della galassia!

• La guerriera è protagonista di un racconto illustrato da Frazer Irving

(Gli incredibili X-Men)!

• Sconfitto dalla Forza Fenice, il Folle Titano prepara la sua riscossa!

GLI INCREDIBILI INUMANI 18 (16 novembre, 72 pp., Euro 3,50) di Charles Soule, Kim Jacinto, Geoffrey Thorne, Khary Randolph

• UN INCREDBILE ULTIMO NUMERO DI BEN 72 PAGINE!

• Il primo incontro tra Mosaic e gli Inumani!

• Il nuovo Inumano decide cosa fare della sua vita!

• La fine di un’era, l’inizio di un nuovo, entusiasmante capitolo!

DAREDEVIL 22 (16 novembre,80 pp., Euro 3,50) di Charles Soule, Alec Morgan,Becky Cloonan, Ed Brisson, Mike Perkins

• Kingpin scende in campo! Daredevil dovrà vedersela col suo peggior

nemico! E se sopravvive, ci sarà Lapide ad aspettarlo! Tempi duri per il

Diavolo!

• Il Punisher contro Condor: penultimo atto! La battaglia infuria in alto mare!

• Iron Fist contro il Lupo! Il maestro di arti marziali più feroce di Liu-Shi!

• Arriva la nuova serie di Bullseye, il killer che non sbaglia mai un colpo!

DAREDEVIL 23 (30 novembre , 80 pp., Euro 3,50) di Charles Soule, Alec Morgan, Becky Cloonan, Matthew Rosenberg, Ben Torres.

• La mossa di Matt Murdock per rivoluzionare la giustizia a New York

giunge al termine! Sarà un trionfo o l’inizio di qualcosa di terribile?

• Il Punisher giunge all’estremo nord per lo scontro finale con Olaf!

• Dopo la celebrata miniserie dello scorso anno, torna Kingpin!

• Wilson Fisk ha le idee chiare: vuole costruirsi un nuovo impero criminale!

DOCTOR STRANGE 27 (16 novembre • 17×26, S.,48 pp., col. • Euro 3,20) di Robbie Thompson, Javier Rodriguez, John Barber, Andrea Broccardo.

• Gli Stregoni Supremi radunati da Merlino e gli Avengers contemporanei

uniscono le forze per affrontare… Isaac Newton e l’Autore della Parola di Dio!

• Ospite d’onore: l’Infermiera di notte! E se tutto ciò vi sembra assurdo… il

meglio deve ancora venire!

• Ultimo appuntamento con il team-up fra Strange e Punisher!

• Raccontino del brivido finale scritto da R. L. Stine, l’autore di Piccoli Brividi!

DOCTOR STRANGE 28 (31 novembre • 17×26, S., 48 pp.,col. • Euro 3,20) di : Robbie Thompson, Javier Rodriguez, R. L. Stine, German Peralta, Christopher Mitten.

• Dalla mente contorta di Thompson & Rodriguez, una follia a fumetti

che conduce gli Stregoni Supremi alla fine del loro lungo viaggio.

• Ma sarà davvero la fine? E chi di loro sopravviverà?

• In appendice, prende il via la miniserie dell’Uomo Cosa scritta da R. L.

Stine, l’autore di Piccoli Brividi!

AMAZING SPIDER-MAN 38 (23 novembre • 17×26, S.,80 pp., col. • Euro 3,50) di Dan Slott, Stuart Immonen, Gerry Conway, Ryan Stegman.

• Continuano The Osborn Identity e Lite in famiglia, con il ritorno dei

Parker!

• Spidey rincontra una vecchia amica che ora potrebbe non essere più

tale!

• Ultimo numero e finale inaspettato per Spider-Woman!

• Spectro e Silk nella rete del Complotto del clone!

DEADPOOL 38 (23 novembre • 17×26, S.,48 pp., col. • Euro 3,20) di Christopher Hastings, Iban Coello, Joshua Corin, Scott Koblish.

• Deadpool contro Shiklah, per il fato di New York!

• La Metropoli dei Mostri contro mondo di superficie in questa

seconda parte del crossover deadpooliano.

• Entrano in azione i Mercenari per Soldi!

• Spidey chiede aiuto nel luogo più impensabile…

DEADPOOL PRESENTA: SOLO (23 novembre • 17×26, B., 112 pp., col. • Euro 5,00) di Gerry Duggan, Geoffrey Thorne, Paco Diaz.

• Lavorare per Deadpool era solo l’inizio, ora James Bourne AKA Solo

è impegnato nella guerra al terrorismo!

• Pericolose armi aliene stanno per arrivare in mano a criminali comuni…

• …ma Solo è pronto a infiltrarsi in incognito!

• Scritto dallo sceneggiatore regolare di Deadpool, Gerry Duggan!

DEADPOOL CONTRO PUNISHER (21 dicembre • 17×26, B.,112 pp., col. • Euro 5,00) di Fred Van Lente, Pere Perez

• Erano compagni dei Thunderbolts, ma ora Deadpool e Punisher se la devono vedere in uno scontro all’ultima pallottola!

• Frank Castle è sulle tracce di un criminale…

• …che era uno storico amico di Wade Wilson, prima che divenisse Deadpool!

• La star della serie TV Netflix contro la star del film supereroistico più anticipato del 2018!

CAPITAN BRETAGNA DI ALAN MOORE (Novembre • 17×26, C., 272 pp., col. • Euro 27,00) di Alan Moore, Alan Davis, Dave Thorpe.

Uno dei maestri assoluti del fumetto alle prese con un eroe Marvel! Dal Regno Unito, Alan Moore rivoluziona il fumetto di super eroi con queste classiche storie di Brian Braddock, il figlio di una famiglia aristocratica a cui vengono concessi straordinari poteri da Merlino per diventare un difensore della giustizia, il leggendario Capitan Bretagna.

PUNISHER COLLECTION – BENTORNATO, FRANK (Novembre • 17×26, C., 288 pp., col. • Euro 26,00) di Garth Ennis, Steve Dillon.

• Un uomo solo e la sua brutale crociata contro il crimine. Non c’è perdono per gli assassini: c’è solo Punisher!

• Per celebrare l’uscita della serie TV Netflix del Punisher la sua storia più iconica.

• Frank Castle è ritornato a NY e il suo obiettivo è l’eliminazione fisica della famiglia mafiosa degli Gnucci!

• La violenta saga che ha cambiato il volto del Punisher, scritta dai celebrati autori di Preacher, Garth Ennis e Steve Dillon.

SPIDER-MAN COLLECTION – SPIDER-MAN NOIR (Novembre • 17×26, C., 192 pp., col. • Euro 20,00) di David Hine, Fabrice Sapolsky, Carmine Di Giandomenico.

• Da un grande potere derivano grandi responsabilità… un soprabito di pelle e un revolver!

• Una celebre versione alternativa dell’Arrampicamuri torna con le sue storie classiche!

• Le due mitiche miniserie disegnate da Carmine Di Giandomenico (Daredevil, Magneto)!

• Cosa sarebbe successo se Peter Parker fosse nato negli anni 30?

SPIDER-MAN LA SAGA DEL CLONE 12 – RIVELAZIONI (Novembre • 17×26, B., 192 pp., col. • Euro 17,00) di Ron Garney, John Romita Jr., Mike Wieringo, Tom DeFalco.

• Si conclude qui la più celebre avventura del Ragno degli anni 90!

• Rivivete con noi le rivelazioni che sconvolsero per sempre l’Universo Marvel!

• Il destino della bimba di Peter e Mary Jane!

• I diari di Osborn si riaprono e sono inquietanti proprio come un tempo!

PUNISHER GARTH ENNIS COLLECTION 17 LA LUNGA E FREDDA NOTTE (Novembre • 17×26, B., 136 pp., col. • Euro 12,00) di Garth Ennis, Howard Chaykin, Goran Parlov.

• Il ritorno del nemico più violento di Punisher!

• Barracuda è sul sentiero di guerra.

• Frank Castle sta per subire un attacco inatteso!

• L’obiettivo è il pozzo nero che una volta chiamava cuore

SPIDER GWEN 1 – VARIANT D’AUTORE (Novembre • 17×26, C., 136 pp., col. • Euro 15,00) di Jason Latour, Robbie Rodriguez.

AMAZING SPIDER-MAN 3 RAGNOVERSO (Novembre • 17×26, C., 168 pp., col. • Euro 17,00 ) di Dan Slott, Olivier Coipel, Giuseppe Camuncoli.

I NUOVISSIMI X-MEN 7 GLI UTOPIANI (Novembre • 17×26, C., 120 pp., col. • Euro 13,00 ) di Brian Michael Bendis, Mahmud Asrar, Mike Del Mundo, Andrea Sorrentino.

GLI INCREDIBILI X-MEN 6 LA FINE DELLA STORIA (Novembre • 17×26, C., 136 pp., col. • Euro 14,00 ) di Brian Michael Bendis, Chris Bachalo, Kris Anka,Valerio Schiti.

IL RITORNO DEI DEADPOOL VIVENTI – EDIZIONE DELUXE (Novembre • 17×26, C., 96 pp., col. • Euro 9,90 ) di Cullen Bunn, Nik Virella

• In un mondo sopravvissuto all’apocalisse zombi, il nuovo nemico sono… i Deadpool!

• Il nostro Deadpool contro gli zombi e contro migliaia di sue copie!

• Wade contro i Deadpool… si può sopravvivere a se stessi?

• Il seguito del bestseller La notte dei Deadpool viventi in una nuova edizione deluxe cartonata!

DEADPOOL CLASSIC 11 — ESTATE CRUDELE (Dicembre • 17×26, B., 144 pp., col. • Euro 13,00) di Jimmy Palmiotti, Buddy Scalera, Paul Chadwick, Darick Robertson.

• Assoldato da un poliziotto corrotto per far fuori sei boss, Deadpool se la deve vedere con la mafia!

• Inizia il ciclo di Deadpool sceneggiato da Jimmy Palmiotti e Buddy Scalera.

• Chi è il nuovo aiutante di Wade, il giovane Pool Boy?

• Alle matite il meglio della scena indie Paul Chadwick (Concrete) e Darick Robertson (The Boys).

CAPITAN AMERICA ED BRUBAKER COLLECTION 8 L’UOMO CHE COMPRÒ L’AMERICA(Novembre • 17×26, B., 144 pp., col. • Euro 12,00 ) di Ed Brubaker, Steve Epting & Roberto De La Torre.

• Ecco a voi la saga del nuovo Capitan America: Bucky Barnes!

• Il Soldato d’Inverno sta facendo del suo meglio per portare avanti l’eredità di Steve Rogers…

• …ma le cose vanno di male in peggio quando il Teschio Rosso decide di sferrare un colpo mortale al cuore dell’America!

• Insoddisfatti dell’offerta politica attuale? Niente paura, un nuovo partito è qui! Garantiscono il Teschio Rosso e il Capitan America degli anni 50

L’INCREDIBILE HULK DI PETER DAVID 5 CONFLITTO DI PERSONALITÀ (Novembre • 17×26, B., 232 pp., col. • Euro 25,00) di Peter David, Dale Keown, Bill Jaaska.

• Il ritorno dei Difensori originali!

• Hulk torna a unire le forze con il Dottor Strange e Namor: che ne sarà della Terra?

• La Freedom Force, Rhino, il Super-Skrull… Ancora una volta, però, il peggior nemico di Hulk è Hulk stesso!

• Dieci imperdibili tasselli della classica run del Golia (Grigio-)Verde scritta dal mitico “PAD”