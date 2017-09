Batman è il nuovo Joker nel Multiverso

Scott Snyder è stato recentemente intervistato da CBR in merito alle opere Dark Nights Metal, The Red Death e The Muder Machine, spiegando di come in universi alternativi il cavaliere oscuro potrebbe essere differente da quello al quale siamo stati abituati per anni.

In The Batman Who Laughs (Il Batman che ride), Bruce si chiede cosa succederebbe se uccidesse Joker, in quanto nel cuore dello stesso si cela una tossina in grado di tramutare chi lo uccidesse nel nuovo Joker, forse per questo motivo Batman ha sempre evitato di ucciderlo.

In The Red Death Bruce si chiede cosa succederebbe se una catastrofe accadesse a Gotham e lui non fosse abbastanza veloce da impedirla, per tanto ciò lo spinge a sperimentare la Forza di Velocità con risultati catastrofici.

Infine, in The Murder Machine, Batman ci si ritrova in un mondo senza Alfred e chiede a Cyborg di installare la sua coscienza nel Protocollo Alfred, la prima cosa che fa non appena lo attiva è uccidere tutte le nemesi di Gotham e tutti i super eroi che tentano di fermarlo, assorbendo infine Batman, tramutandolo in una sua estensione. Sono tutte storie terrificanti ma decisamente emozionanti.