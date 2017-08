Uscite Panini & Marvel Italia: Le uscite del 31 agosto 2017

Agosto sta volgendo al termine e non c’è un modo migliore di salutare il mese che portare nelle fumetterie, i nuovi numeri dei celebri fumetti targati Marvel Italia e Panini Comics, scopriamo insieme quali sono tutte le uscite di questa settimana.

Tutte le uscite Marvel del 31 Agosto

VEDOVA NERA 6 – MARVEL SAGA 35

Autore M. WAID, C. SAMNEE

prezzo: € 3.00

• Scontro finale con la Reclusa! • Da quando ha scoperto la sua esistenza, Natasha ha un solo pensiero: distruggere per sempre la Stanza Buia. • Certo, nel farlo potrebbe rimetterci la vita, ma una come lei non si preoccupa certo di dettagli come questo! • La spettacolare e imperdibile conclusione delle avventure della Vedova Nera firmate Waid & Samnee.

MILES MORALES SPIDER-MAN COLLECTION 8 RIVELAZIONI

Autore B.M. BENDIS, D. MARQUEZ

prezzo: € 16.00

• La vita di Miles Morales sta per essere sconvolta! • Nuovi nemici, una nuova fidanzata, nuovi segreti! • Lo S.H.I.E.L.D., gli Ultimates, niente può fermare… • … la fine del mondo che incombe.

INCREDIBILI AVENGERS VOLUME 5 LA VENDETTA DEL TESCHIO ROSSO

Autore R. REMENDER, D. ACUNA

prezzo: € 14.00

• Magneto vs. il Teschio Rosso! • Il Teschio Rosso mette in atto la sua inarrestabile vendetta! • Quando Magneto scopre che il Teschio è in possesso del cervello e dei poteri dell’amico morto Charles Xavier, lo scontro totale è inevitabile! • Magneto ucciderà l’uomo sbagliato, scatenando il più grande male che l’Universo Marvel abbia mai conosciuto!

ULTIMATE SPIDER-MAN MAGAZINE 27 – PANINI COMICS MEGA 62

prezzo: € 3.90

AVENGERS 81 – AVENGERS 6

Autore M. WAID, C. PACHECO, AA.VV.

prezzo: € 3.50

• Occupy Avengers: ed ecco Nighthawk! • Occupy Avengers: lo zampino dello S.H.I.E.L.D.! • Avengers tanti anni fa: la minaccia del Pensatore Pazzo! • Nuova serie: ecco a voi la nuovissima, Inarrestabile Wasp… da sola!

DEADPOOL 91 – DEADPOOL 32

Autore J. KELLY, E. MCGUINNESS, C. HASTINGS

prezzo: € 2.90

• Nightcrawler allena Deadpool e Spider-Man per affrontare Itsy Bitsy! • Dilemmi morali a non finire per il povero Spidey! • Wade all’inferno scopre l’identità segreta di Paziente zero! • E poi… un’armata di Gwenpool?!

CAPITAN AMERICA 87 – CAPITAN AMERICA 17

Autore N. SPENCER, J. SAIZ, AA.VV.

prezzo: € 2.90

• Steve Rogers: il destino finale di Jack Flag! • Steve Rogers: quello che è giusto e quello che è necessario. • Sam Wilson: una bandiera lacerata, una nazione divisa. • Sam Wilson: sfida al sistema!

WOLVERINE 342 – WOLVERINE 16

Autore T. TAYLOR, J. LEMIRE, N. VIRELLA, J. LEMIRE

prezzo: € 3.30

• Nemico pubblico II… atto quarto! Laura torna a Madripoor con una missione: uccidere Jessan Hoan, la Tigre! • 64 pagine piene di azione e con una minisaga completa del Vecchio Logan, alle prese con… Dracula in persona! • In ballo c’è la vita di Jubilee! • Ospiti d’onore: gli Howling Commandos!

SPIDER-MAN 681 – AMAZING SPIDER-MAN 32

Autore D. SLOTT, G. CAMUNCOLI, P. DAVID

prezzo: € 3.50

• La conversazione che stavate attendendo da anni! Peter e Gwen… insieme! • Prowler trova un nuovo alleato e perde un’amica! O forse due! • Elektra e Spidey 2099 trovano… Capitan America 2099! • Prosegue il viaggio allucinante di Silk nella Zona Negativa!

Tutte le uscite Panini del 31 Agosto

MY LITTLE PONY MAGAZINE 44 – PANINI E SORPRESE 54

prezzo: € 3.90

Viaggia a Ponyville in compagnia delle tue beniamine Rainbow Dash, Rarity, Pinkie Pie, Fluttershy, Applejack e Twilight Sparkle! Storie a fumetti, giochi e molto altro, in un mondo pieno di colori come l’arcobaleno!

HUCK – MILLARWORLD COLLECTION

Autore M. MILLAR, R. ALBUQUERQUE

prezzo: € 16.00

Huck è un ragazzone grande, grosso e un po’ semplice, ma dotato di poteri speciali. Quando la notizia delle sue capacità straordinarie si diffonde oltre il piccolo paesino che lo aveva sempre protetto, qualcuno si fa avanti per sfruttarlo. Intanto, l’improvviso ritorno di alcune figure del passato spalanca la porta su un mistero ancora più inquietante.

POKEMON MAGAZINE 4 – PANINI MAGIC 4

Autore AA.VV.

prezzo: € 4.90

LEGO NEXO KNIGHTS 10 – PANINI BLOCKS INIZIATIVE

prezzo: € 4.90

Nuovo numero per i Cavalieri Lego®! Tanti giochi, fumetti, doppio poster e in omaggio, solo per te, il set Lego® ufficiale del lanciafiamme!! Lo trovi solo qui!

DARTH VADER VOLUME 4 FINE DEI GIOCHI – STAR WARS COLLECTION

Autore K. GILLEN, S. LARROCA

prezzo: € 16.00

Darth Vader si è dedicato segretamente a perseguire i suoi piani, ma ora è tempo di chiudere i conti aperti con i suoi nemici. Mentre i droidi assassini Triplo-Zero e BT-1 si occupano di scovare la Dottoressa Aphra, Vader dovrà scontrarsi con il traditore Dottor Cylo e i suoi cyborg dimostrando di essere più uomo che macchina per poter prevalere. L’ultimo volume di questa incredibile serie!

LEGO FRIENDS MAGAZINE 11 – PANINI FRIENDS 14

prezzo: € 4.90

Un fantastico viaggio nella cittadina di Heartlake City dov’è possibile incontrare gli amici delle mini-doll Andrea, Emma, Mia, Olivia e Stephanie. Com’è nata la loro amicizia? Qual è l’animale preferito di Andrea? Quali sono i cuccioli di Heartlake City? Con la collezione LEGO FRIENDS puoi scoprire tante curiosità sul mondo a mattoncini di Andrea, Emma, Mia, Olivia e Stepanie.

DARTH VADER 25 DARTH MAUL E DOCTOR APHRA – PANINI DARK 25

Autore K. GILLEN, S. LARROCA, C. SOULE, S. LARROCA

prezzo: € 2.90

Darth Maul è sulle tracce di una Padawan catturata da forze sinistre… ma le sue intenzioni sono tutt’altro che buone! E la Dottoressa Aphra ha dei debiti da pagare, ma ha anche alle calcagna l’Impero e alcuni cacciatori di taglie oltre che un problema con il suo titolo di studio.