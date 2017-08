Creature of the Night: Una nuova miniserie per Batman da DC Comics

DC Comics è lieta di annunciare una nuova miniserie incentrata su un giovane fan di Batman, vittima della medesima tragedia dell’uomo pipistrello. La miniserie è composta in 4 parti ed è scritta da Kurt Busiek (Astro City) e John Paul Leon (Mother Panic), ambientata nella Boston del 1968. Una nuova miniserie per Batman Bruce Wainwright, un giovane lettore di fumetti e appassionato da Batman, perde i suoi genitori a seguito di una tentata rapina sfociata in omicidio. Il bimbo si ritroverà nelle medesime condizioni del giovane Batman, ad affrontare i suoi demoni interiori e fronteggiare la perdita dei suoi genitori, indossando una maschera da giustiziere ed aggirandosi per la Boston del 68. La storia può considerarsi erede spirituale di Superman: Secret Identity(2004). Batman: Creature of the Night è prevista per il 29 novembre negli USA. BATMAN: CREATURE OF THE NIGHT #1 Testi di KURT BUSIEK

Disegni e copertina di JOHN PAUL LEON Trama Bruce Wainwright perde i suoi genitori a causa di una rapina. Il dolore e la rabbia crescono nel cuore del ragazzo, tramutandolo nel nuovo eroe di Gotham. Kurt Busiek e John Paul Leon si riuniscono per un seguito spirituale dell’acclamata SUPERMAN: SECRET IDENTITY, dando al nuovo Batman uno stile unico ed originale.