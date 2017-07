Amanda Waller: Batman non è umano

Chi non conosce la storia del celebre Batman detto anche uomo pipistrello o cavaliere oscuro? Per anni abbiamo ipotizzato e pensato che il suddetto super eroe di casa DC COMICS fosse totalmente umano, contrariamente a Spider-Man e molti altri, ma c’è chi ritiene che Batman non sia del tutto umano.

Batman: Umano o Mutante?

Sull’ultimo numero della Suicide Squad uscito in USA, Amanda Waller ha ordinato alla squadra la cattura di due meta-umani, il primo è Killer Frost, il secondo invece è Batman, catalogati come tali dal governo americano.

Scott Snyder (autore che ha lavorato a Batman negli ultimi 6 anni) tramite un post su Twitter afferma:

Contrariamente a quanto si dice, Batman non è metà umano. Ha avuto dei poteri in storie passate ma resta pur sempre una persona umana. Che poi sia straordinario e fuori dal comune è tutta un’altra storia.

L’autore del fumetto Rob William ha precisato su Twitter:

Non importa se Batman sia metà-umano oppure no, alla fine conta la storia che si vuole raccontare. Amanda Waller vuole fermare tutti i super umani e tra questi vi è Batman, in quanto parte della Justice League, lotta contro il crimine e per tanto è un bersaglio, non c’è altro da sapere.

E voi cosa pensate? Batman è un umano o un metà umano?