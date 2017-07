Marvel annuncia Thor & Hulk: Champions of the Universe

Marvel annuncia ufficialmente una nuova serie digitale a fumetti in esclusiva ComiXology, si tratta di Thor & Hulk: Champions of the Universe di Jeremy Whitley, Simone Buonfantino e Alti Firmansyah.

Un nuovo fumetto per Hulk e Thor su ComiXology

Marvel comunica che i 6 numeri che compongono questa nuova miniserie arriveranno in digitale sulla piattaforma citata e anche in formato cartaceo a partire dal prossimo anno, come accaduto con Iron Fists. La miniserie unisce il mondo di Thor a quello di Hulk in vista dell’uscita nelle sale cinematografiche di Thor: Ragnarok.

Trama

Un Anziano dell’Universo vuole combattere l’eroe più forte della Terra. Thor o Hulk? Per dimostrare il proprio valore, dovranno eseguire una serie di sfide impossibili, ma cosa li attende al traguardo?

Nel caso non lo sappiate, il comiXology Unlimited offre attualmente più di 100 mila fumetti, manga e graphic novel ad un costo di soli 5.99 dollari al mese con la possibilità di provare il servizio gratuitamente per 30 giorni (solo in USA).

E’ accessibile tramite l’apposita applicazione che potete scaricare sia su iOS che su Android tramite gli store o il sito web ufficiale. Kindle Unlimited invece offre 1 milione di titoli ad un costo di 9,99 dollari con una prova gratuita di 30 giorni, infine il Prime Reading è GRATIS per tutti gli iscritti al servizio Prime e mette a disposizione una selezione infinita di fumetti senza costi aggiuntivi.