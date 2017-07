Le Tartarughe Ninja incontrano i Ghostbusters

DW Publishing annuncia ufficialmente l’arrivo di un nuovo crossover che fonderà l’universo delle Tartarughe Ninja a quello dei Ghostbusters, presentato in occasione del Comic-Con International di San Diego, scritto da Erik Burnham e Tom Waltz con le illustrazioni a cura di Dan Shoening.

Arriva un nuovo crossover tra le Turtles e i Ghostbusters

A curare l’opera troviamo anche Pablo Tunica, Tadd Galusha, Mark Torres e C.P. Wilson III. Il lancio del crossover è prevista in America per il primo Novembre, di seguito vi riportiamo la trama ufficiale:

La storia ha inizio quando un vecchio avversario delle Tartarughe Ninja le intrappola in una dimensione fantasma, facendo la conoscenza dei Ghostbusters.

Tartarughe Ninja è una serie a fumetti ideata nel 1984 dalla casa editrice statunitense Mirage Studios, disegnata da Kevin Eastman e Peter Laird, di genere fantascientifico, mescolato con la cultura zen degli antichi guerrieri giapponesi.

Ghostbusters è una serie cinematografica statunitense iniziata con il primo film nel 1984. Il successo ottenuto ha permesso di realizzare il sequel nel 1989, Ghostbusters II, un reboot nel 2016, Ghostbusters, e diverse serie animate fino al 1997. Nel 2008 il franchise è stato rilanciato con il videogioco Ghostbusters: The Video Game.

Entrambi vantano di merchandise di vario tipo, serie animate, videogiochi e quanto altro ancora. Se siete curiosi di vedere come se la caveranno le Turtles in questa nuova avventura aiutati dai Ghostbusters, non vi resta che attendere fino a Novembre se vivete in USA.