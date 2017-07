Le ultime novità su BATMAN

In questi ultimi giorni Batman è al centro delle attenzioni per 2 differenti e interessanti opere, la prima realizzata da Giovanni Timpano, la seconda da Enrico Marini.

Annunciato il nuovo crossover tra Batman e The Shadow

Steve Orlando in collaborazione con Giovanni Timpano, su pubblicazione della Dynamite Entertainment e DC Comics, annunciano ufficialmente una nuova mini serie composta da 6 numeri, sequel del crossover tra Batman e The Shadow intitolato The Shadow Batman con uscita prevista per il 4 Ottobre.

A contribuire al progetto troviamo anche David Finch, Ethan Van Sciver e Alex Ross. I l più grande mistero al mondo e il più grande detective al mondo affronteranno insieme il più grande male al mondo? Le due più resistente icone di giustizia al mondo dovranno fronteggiare un nuovo pericoloso male rimasto celato al mondo per secoli.

Una storia classica in stile noir tra eroi e villain.

DC Comics annuncia Batman: The Dark Prince Charming

La DC Comics è lieta di annunciare la nuova opera di Enrico Marini divisa in 2 volumi, incentrata su Batman e intitolata The Dark Prince Charming a cura di Enrico Marini, il cui primo volume sarà disponibile in USA a partire dal primo Novembre.

La storia vede un Cavaliere Oscuro in lotta contro la sua nemesi, il Joker, ritrovandosi non solo a salvar Gotham City dalla minaccia ma anche una misteriosa ragazza tenuta prigioniera nel sottosuolo.