Nuovi dettagli per Batman: White Knight

Sean Gordon Murphy svela ufficialmente nuovi interessanti dettagli sul suo progetto DC Comics dedicato a Batman e Joker in occasione di un’intervista fatta da Wired pochi giorni fa.

Batman: White Knight: Il nuovo progetto di Sean Gordon Murphy

In White Knight Joker è stato curato dalla sua malattia mentale ed affronta un Batman malvagio con l’aiuto di Harley Quinn con una storia d’amore che i fan hanno sempre desiderato, l’autore invita i lettori a scoprirlo leggendo i numeri del fumetto con la prima uscita prevista in USA per il 4 Ottobre.

Di seguito alcuni nuovi dettagli diffusi dall’autore:

Il Joker di Murphy si ritrova in una cella circondato dal merchandising di BATMAN come un qualsiasi fan

E’ prevista un edizione in bianco e nero della storia della durata di 7/8 numero di cui 5 già completi

Il titolo originale era Joker: White Knight of Gotham ma è stato cambiato a causa delle critiche ricevute

L’obiettivo dell’autore è quello di mostrare una nuova Gotham

Harley avrà una storia d’amore con Joker come l’ha sempre sognato, senza più maltrattamenti o abusi

Tra le nemesi spiccano Bane, Due Facce, Spaventapasseri, Poison Ivy, Harley Quinn, Roxy Rocket e Killer Croc, tratti da Batman: The Animated Series

Matt Hollingsworth si occuperà dei colori

Ci saranno anche Nightwing e Renee Montoya come apparizioni ma non sarà presente Catwoman

Il progetto avrà due colori massimo per pagina

L’uscita è prevista il 4 ottobre negli USA.