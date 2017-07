Lutto in casa Lee: Addio Joan – La moglie di Stan Lee

Marvel comunica la dipartita di Joan Lee, moglie del celebre Stan Lee, creatore dei più famosi super eroi dell’Universo Marvel tra cui Spider Man, Hulk, i Fantastici 4 e molti altri ancora, questi ultimi realizzati con la collaborazione della moglie.

Condoglianze per Stan Lee da Marvel

Ci rattrista la notizia della morte di Joan Lee, quest’oggi abbiamo perso un membro della famiglia Marvel. I nostri pensieri e preghiere vanno a Stan e a sua figlia Joan in questo momento difficile.

Stan e Joan Lee si sono sposati il 5 Dicembre del lontano 1947 avendo 2 figlie tra cui Joan Celia nata nel 1950 e Jan nata nel 1953 ma morta 3 giorni dopo la sua nascita. Un portavoce di Stan Lee afferma:

Posso confermarvi la triste notizia della morte di Joan Lee questa mattina, se ne è andata in pace circondata dalla sua famiglia. I famigliari chiedono di concedergli il tempo per superare il lutto e di rispettare la privacy.

Joan Lee all’inizio di questa settimana ha accusato un infarto che ne ha causato il decesso. Stan afferma che è stata sua moglie ad aiutarlo a creare i Fantastici 4 nel periodo in cui era in procinto di lasciare l’industria dei fumetti. Di recente Joan è apparsa come cameo in X-Men Apocalisse assieme al marito oltre ad aver prestato la voce a Madame Web nella serie animata Spider-Man in onda dal 1996 al 1998 e a Miss Forbes ed Old Woman nella serie I Fantastici 4 nel 1994.