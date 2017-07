Marvel Legacy: Si torna alla numerazione originale

Marvel ha deciso su approvazione di Stan Lee che a partire da questo autunno, la numerazione di ben 53 testate tornerà ad essere quella originale per rilanciare al meglio Legacy.





La nuova numerazione Marvel

Stan Lee ha affermato:

Amo l’idea di un ritorno ai classici personaggi come erano inizialmente concepiti ma senza perdere la nuova generazione di eroi.

Legacy prenderà vita il 17 Settembre e come ha specificato Tom Brevoort, SVP e Executive Editor:

Non si tratta di una semplice lezione di storia ma un inizio ricco di misteri, segreti e rivelazioni per tutto l’Universo Marvel. Nessun personaggio o franchise verrà escluso dagli eventi narrati nelle pagine di questo albo.

L’editor-in-chief Alex Alonso ha aggiunto:

Marvel Legacy #1 rappresenterà per i fans e lettori un jumping-on point. Troverete una storia epica ricca di colpi di scena, rivelazioni ed ovviamente easter eggs.

Marvel Legacy #1 si focalizza su:

Colpi di scena, rivelazioni ed easter eggs

Una storia epica che prepara il terreno per le prossime storie Marvel

Il ritorno ai classici fumetti

53 nuove testate oltre che il ritorno dei personaggi più amati

Concludiamo con la numerazione:

Spider-Man Vs Deadpool #23, Mighty Thor #700, Ms Marvel #25, Falcon #1, Peter Parker The Spectacular Spider-Man #297, Weapon X #12, Marvel Two-In-One #1, Hawkeye #13, Guardians Of The Galaxy #146, Champions #13, Secret Warriors #8, Old Man Logan #31, Luke Cage #166, Invincible Iron Man #593, Iceman #6, Cable #150, X-Men Blue #13, Spider-Man: Renew Your Vows #13, Hulk #709, Astonishing X-Men #7, Moon Girl & Devil Dinosaur #25, America #8g, X-Men Gold #13, USAvengers #11, Unstoppable Squirrel Girl #27, Spirits Of Vengeance #1, Spider-Man #234, Spider-Gwen #25, Jessica Jones #13, Jean Grey #8, Gwenpool #21, Generation X #85, Doctor Strange #381, Defenders #6, Daredevil #595, Captain Marvel #125, Black Panther #166, Venom #155, Scarlet Spider #10, She-Hulk #159, Monsters Unleashed #7, Black Bolt #8, Amazing Spider-Man #789, All-New Wolverine #25, Royals #9, Punisher #218, Moon Knight #188, Despicable Deadpool #287, Iron Fist #73, Thanos #13, Avengers #672, Uncanny Avengers #28.