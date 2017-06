War Machine diventa The Punisher

Grandi novità in vista per la Marvel Legacy, in particolare nel numero 282 di Iron Man dove sulla copertina compare un War Machine con il noto marchio del Punitore sul petto.

War Machine il nuovo The Punisher?

Quando Tony Stark nel 1992 era stato dato per morto, James Rhodes prese il suo posto indossando una nuova armatura realizzata dallo stesso Tony per lui e chiamata War Machine. Rhodes nel corso del tempo è stato dimenticato sopratutto dopo la seconda Civil War, almeno fino ad oggi.

Marvel ha deciso di riproporre il celebre War Machine tramutandolo nel nuovo Punitore da cui prende il celebre logo. Sull’ultimo numero di Iron Man appare sulla copertina con un graffito che cita il Punitore, il sogno di Frank Castle divenuto realtà.

Marvel Comics attualmente è al lavoro su grandi progetti destinati alla piattaforma di video streaming Netflix e tra questi potrebbe esserci una nuova serie incentrata su The Punisher. Per ora non ci sono ulteriori dettagli in merito, non ci resta che attendere per scoprire i piani della celebre casa sulla nuovo War Punisher!

Il Punitore (Punisher), il cui vero nome è Frank Castle (nato Francis Castiglione), è un personaggio dei fumetti creato da Gerry Conway (testi), Ross Andru e John Romita Sr. (disegni), pubblicato dalla Marvel Comics. La sua prima apparizione avviene in The Amazing Spider-Man (Vol. 1) n. 129 (febbraio 1974).