Spider-Man arriva in Edicola con la Gazzetta dello Sport

In concomitanza con l’arrivo del nuovo film su Spider-Man nei Cinema, ci stiamo naturalmente riferendo ad Homecoming, arriva in edicola con la Gazzetta dello Sport, una collana di fumetti sul celebre uomo rango ad un costo di 10,99€ l’uno per un totale di 295€ per l’intera raccolta.

L’uomo ragno arriva in Edicola con una collana di fumetti

La Gazzetta dello Sport è lieta di portare in edicola le avventure dell’uomo ragno ad un costo di 10,99€ per ogni uscita o 295€ per la raccolta completa, acquistabili anche dal sito internet e optando per una spedizione STANDARD o PREMIUM.

Nel primo caso la spedizione della raccolta avviene alla conclusione della stessa, nel secondo caso invece è possibile riceverla comodamente a casa in anteprima. La collana è composta da un totale di 30 fumetti, di seguito svelati i primi 12:

Tornando a casa

Joe Kelly

Spider Man nemici per la pelle

Jeph Loeb

Spider Man Blue

Contro l’avvoltoio

Affari di famiglia

Contro Shocker

Ferocia

Primo giorno di scuola

Spider Man e Iron Man

Gli Uomini Ragno

Il primo volume della collana, Tornando a casa di J.M. Straczynskì, sarà in vendita a partire dal 6 luglio.