DC Comics festeggia Harley Quinn con uno Speciale

L’11 Settembre del lontano 1992 fece il suo esordio in USA tramite Fox kids l’episodio Joker’s Favor di Batman: The Animated Series, episodio nel quale fece la prima apparizione Harley Quinn reso celebre da videogiochi, serie TV, anime e fumetti.

DC Comics si appresta a celebrare i 25 anni di Harley Quinn con uno speciale che arriverà proprio a Settembre in concomitanza con il suo compleanno e comprenderà i lavori fatti da artisti, autori vecchi e nuovi di Harley da Amanda Conner a Jimmy Palmiotti e perfino Chad Hardin e Paul Dini con storia a cura di Chip ZDarsky e Joe Quinones.

Di seguito i dettagli:

HARLEY QUINN 25TH ANNIVERSARY SPECIAL #1

Testi di AMANDA CONNER, JIMMY PALMIOTTI, PAUL DINI e CHIP ZDARSKY

Disegni di AMAND CONNER, CHAD HARDIN, JOE QUINONES e altri

Copertina di AMANDA CONNER

Variant cover di JIM LEE e BRUCE TIMM

Il testo recita

Celebra i 25 anni di Harley Quinn con questa fantastica collezione di storie tra le più leggendarie che non sono mai state scritte e disegnate fino ad ora. Come fa Harley a gestire la sua vita di follia a Coney Island? Cosa non abbiamo ancora visto nel passato di Joker? Può Harly rompere la mente contorta di Robin?