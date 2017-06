Kevin Feige: Marvel e DC non sono rivali

Kevin Feige, attuale presidente dei Marvel Studios, in una recente intervista ha elogiato Wonder Woman ed ha affermato che tra Marvel e DC non vi è rivalità

Wonder Woman è la dimostrazione di come i personaggi femminili non hanno nulla da invidiare a quelli maschili come giusto che sia. Il live action dedicato alla Principessa delle Amazzoni è un vero e proprio cavallo di battaglia per DC.

Il successo del film è qualcosa di meraviglioso e ci rende molto felici. Il falso miti per cui i personaggi femminili non interessano al pubblico è finalmente finito. Non ho mai creduto a questi luoghi comuni.

Il problema è stato causato da una serie di film di pessimo gusto usciti circa 10 o 15 anni fa. Sono contento che questa falsa credenza sia stata sfatata. Con DC non abbiamo rivalità, non è mai esistita e ci tengo a precisarlo.

Son un caro amico di Geoff Johns e siamo cresciuti insieme in questo ambiente, sono contento per il successo che stanno ottenendo ed è positivo per tutti, farò il tifo per loro. La presunta rivalità è stata creata ad hoc dai giornalisti e non rispecchia in alcun modo la realtà.