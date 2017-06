Il cavaliere oscuro si sposa con Catwoman nel numero 24 di Batman

Arriva in USA il numero 24 di Batman, e in concomitanza con il lancio trapela sulla rete una delle immagini del fumetto che ritrae il Cavaliere Oscuro in ginocchio sui tetti di Gotham per fare una proposta di matrimonio a niente poco di meno che Catwoman.

Quando il pipistrello incontra la gatta

Batman e Catwoman si uniscono dunque in matrimonio. Dopo la controversa scena di sesso tra i due avvenuta nel lontano 2011 sul primo numero di Catwoman, il Cavaliere Oscuro decide di impegnarsi con l’astuta felina chiedendola in moglie.

Nel corso degli anni abbiamo assistito all’evoluzione della loro relazione tramite storie ambientate in realtà differenti. King ha pensato bene di portare i due all’altare dopo 22 numeri di Batman.Bruce potrebbe dunque lasciare il ruolo del Cavaliere Oscuro per vivere una vita normale.

A confermare questo è il titolo del prossimo numero ossia “The War of Jokes and Riddles” ambientato nel passato. Batman conosciuto come l’uomo pipistrello il cavaliere oscuro è un personaggio dei fumetti ideato da Bob Kane e bill Finger con pubblicazione per mano della DC Comics nel maggio del 1939, ispirando serie animate, videogiochi e lungometraggi.

Non appena avremo ulteriori informazioni sul futuro di Batman non esiteremo a condividerlo con voi. Pensate che sia giunto il momento per il Cavaliere Oscuro di farsi da parte? Cosa nè pensate della coppia e di questo imminente matrimonio? A voi i commenti!