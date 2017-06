Marvel annuncia Venomverse

Marvel in data odierna ha ufficialmente annunciato una nuova miniserie incentrata su Venom chiamata Venomverse e prevista per Settembre, la quale focalizzerà le attenzioni dei lettori sulla storia mai raccontata di Eddie Brock.

Il ritorno di VENOM

Tra i personaggi presenti nell’opera vi sono Rocket Raccoon, Gwenpool, Old Man Logan e Black Panther oltre Deadpool e Ghost Rider, inoltre faranno per la prima volta la loro comparsa Pork Grind, il Venom dall’universo di Spider-Ham ed altri non ancora svelati.

Per la serie è prevista una maxi cover composta da 5 copertine e realizzata da Clayton Crain, ispirata a Spider-Verse di Gabriele dell’Otto. Oltre i soliti simbionti saranno introdotti anche i Poison, una razza aliena definita “la risposta ai simbionti” il cui design è stato ideato da Ed McGuinness.

Marvel annuncia che oltre Venomverse arriverà anche War Stories e Venom Punisher.

VENOM è un personaggio dei fumetti della Marvel Comics, uno dei principali nemici di Spider Man. Entità composta da due esseri (umano e alieno) è un vero e proprio supercriminale nonostante non sia totalmente malvagio. I primi indizi sulla sua esistenza sono stati forniti nel Web of Spider-Man del 1986 e nel successivo anno con la sua prima comparsa sul numero 298 di The Amazing Spiderman a cura di Todd McFarlane e David Michelinie, successivamente nel film Spider-Man 3 del 2007.

Vi informiamo o ricordiamo che VENOM sarà protagonista di un film in uscita nelle sale cinematografiche il 5 Ottobre del 2018.