Avengers: Secret Wars arriva su Disney XD in Premiere

Marvel annuncia ufficialmente il ritorno di una delle serie animate più amate dagli appassionati, ci stiamo riferendo agli Avengers, la cui quarta stagione debutterà in Premiere su Disney XD con il titolo Secret Wars e vedrà protagonisti Black Panther, Captain Marvel, Ms. Marvel, Ant-Man, Wasp e Vision.

Il ritorno degli Avengers su Disney XD

La premiere verrà trasmessa il 17 luglio con un episodio diviso in due parti e intitolato Avengers No More seguito da Avengers: Ultranon Revolution nel quale Tony Stark si ritrova smarrito in una dimensione parallela.

Il capo e la sua nuova Cabala sfruttano l’opportunità per portare gli Avengers tra spazio e tempo spingendo Black Panther a formare un nuovo team. Dal 2 giugno andranno in onda su Disney XD 6 cortometraggi per introdurre il pubblico ai nuovi Avengers.

I vendicatori noti come Avengers è un gruppo di supereroi ideati da Stan Lee e Jack Kirby nel lontano 1963 composto dagli iconici personaggi dei fumetti del mondo Marvel tra cui Thor, Iron Man, Hulk, Ant-Man e Wasp. Gli Avengers hanno avuto diverse trasposizioni cinematografiche, serie animate ed ovviamente gadget e videogiochi.

La prima serie esordi nel lontano 63 giungo al 402° numero nel 1996. La squadra nacque come unione di alcuni supereroi provenienti da altre collane della Marvel. A differenza di altri gruppi sono noti a livello internazionale ed hanno il pieno appoggio di quasi tutte le nazioni del pianeta, ricevendo i finanziamenti dall’ONU per lo svolgimento delle missioni.