Panini porta in Edicola il cofanetto Infinity War

Panini Comics annuncia ufficialmente l’arrivo in edicola per Dicembre del cofanetto Infinity War in collaborazione con la Marvel, scopriamo insieme cosa contiene al suo interno.

Marvel e Panini annunciano il cofanetto Infinity War

Questo particolare cofanetto includerà i seguenti volumi:

Marvel Omnibus : Thanos Quest

: Il Guanto dell’Infinito

La Guerra dell’Infinito

La Crociata dell’Infinito

Warlock e la Guardia dell’Infinito

I primi 4 saranno disponibili anche singolarmente mentre l’ultimo è un’esclusiva del cofanetto venduto ad un costo di ben 199 euro. Di seguito vi riportiamo la descrizione dei vari volumi ricordandovi che l’illustrazione presente sul cofanetto è ideata dall’artista Francesco Mattina.

INFINITY WAR OMNIBUS 1 – THANOS QUEST

Autori: Jim Starlin, Ron Lim Dicembre • 18,3 x 27,7 cm, C., 416 pp., col. • Euro 39,00 Contiene: Silver Surfer #34/40, #44/50, Thanos Quest #1/2 Il grande ritorno di Thanos e Warlock dopo più di vent’anni di assenza dalle avventure! La storia che ha preparato il campo per la colossale trilogia dell’infinito! Silver Surfer torna a sfrecciare tra le stelle nelle storie degli anni 90! Thanos contro gli Antichi dell’Universo per il possesso delle… gemme dell’infinito!

INFINITY WAR OMNIBUS 2 – IL GUANTO DELL’INFINITO

Autori: Jim Starlin, George Pérez, Ron Lim, Ron Marz, AA.VV. Dicembre • 18,3 x 27,7 cm, C., 464 pp., col. • Euro 39,00 Contiene: Silver Surfer #51/59, Infinity Gauntlet #1/6 Tutti gli eroi Marvel contro Thanos il Titano e il suo Guanto dell’infinito! Tutti i tie-in di Silver Surfer legati alla saga Infinity Gauntlet! Spettacolari disegni di George “Avengers” Pérez!

INFINITY WAR OMNIBUS 3 – LA GUERRA DELL’INFINITO

Autori: Jim Starlin, Ron Lim, Shawn McManus, Larry Alexander Dicembre • 18,3 x 27,7 cm, C., 288 pp., col. • Euro 30,00 Contiene: Infinity War #1/6, Marvel Comic Presents #108/111 Secondo capitolo della saga che ha ispirato il film Avengers: Infinity War! Dopo gli eventi de Il guanto dell’infinito, l’universo intero deve affrontare il Magus! Entra in scena la Guardia dell’infinito, il team di Warlock! Bonus: una storia di Thanos che getta nuova luce sul suo coinvolgimento nella saga!

INFINITY WAR OMNIBUS 4 – LA CROCIATA DELL’INFINITO

Autori: Jim Starlin, Ron Lim, Angel Medina, Tom Raney, AA.VV. Dicembre • 18,3 x 27,7 cm, C., 488 pp., col. • Euro 39,00 Contiene: Warlock Chronicles #1/5, Warlock and the Infinity Watch #18/22, Infinity Crusade #1/6 Finalmente in volume la versione estesa della guerra contro la Dea! Il lato benigno di Adam Warlock si scatena per convertire l’intero universo! All’interno, i tie-in con protagonisti Warlock e la Guardia dell’infinito! Direttamente dal 1993, l’ultimo capitolo della trilogia cosmica di Jim Starlin!

INFINITY WAR OMNIBUS 5 – WARLOCK E LA GUARDIA DELL’INFINITO